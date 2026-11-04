Επίθεση απο ομάδα αγνώστων σε συνέλευση φοιτητικών συλόγων στην Πανεπιστημιούπολη. Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τρεις φοιτητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση ομάδας ατόμων κατά τη διάρκεια φοιτητικής συνέλευσης στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου την Τετάρτη.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν αντικείμενα και βόμβες μολότοφ, προκαλώντας τραυματισμούς από τσεκούρι και εγκαύματα, ενώ οι τραυματίες παραμένουν σε καλή κατάσταση.

Δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο του ιδρύματος για να ερευνήσουν τις συνθήκες των επεισοδίων και να εντοπίσουν τους υπεύθυνους.

Η διοίκηση του ΕΚΠΑ και το Υπουργείο Παιδείας καταδίκασαν απερίφραστα τη βίαιη εισβολή, τονίζοντας την ανάγκη για ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε επίσημη ενημέρωση από την Πρυτανεία για τα γεγονότα και τα μέτρα που θα ληφθούν για την προστασία των φοιτητών.

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Τρεις φοιτητές μεταφέρθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, στο γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, ύστερα από τον τραυματισμό τους στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές σε χώρο του ιδρύματος ήταν σε εξέλιξη συνέλευση της φοιτητικής παράταξης ΕΑΑΚ και ξαφνικά εισέβαλε ομάδα ατόμων, που επιτέθηκε στους φοιτητές με αντικείμενα ακόμα και με βόμβες μολότοφ.

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Από τους τραυματίες ο ένας φαίνεται πως χτυπήθηκε στο πόδι με τσεκούρι, ενώ οι άλλοι δύο έχουν ελαφρά εγκαύματα από βόμβες μολότοφ. Ωστόσο, και οι τρεις είναι σε καλή κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ομάδας ΔΡΑΣΗ και της ΟΠΚΕ, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν εντόπισαν κάποιους από τους εμπλεκόμενους.

Καταδικάζει τα επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου η διοίκηση του ΕΚΠΑ

Για «δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών», κάνει λόγο ανακοίνωση της διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπογραμμίζοντας ότι «η βία δεν έχει θέση πουθενά και πολύ περισσότερο σε χώρους εκπαίδευσης όπως τα πανεπιστήμια».

Η διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταδίκασε την επίθεση, οποία είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών και ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και ότι αναμένει από τις αρμόδιες Αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «να οδηγήσουν άμεσα τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη».

Στη σχετική ανακοίνωση, το ΕΚΠΑ αναφέρει αναλυτικότερα:

«Στα θέματα ασφάλειας και προστασίας των φοιτητών και του προσωπικού παραμένουμε ανυποχώρητοι. Το τελευταίο διάστημα στο Πανεπιστήμιό μας εκκενώθηκαν δεκάδες κατειλημμένοι χώροι, οι οποίοι επέστρεψαν στους φοιτητές και στο προσωπικό του Πανεπιστημίου καλύπτοντας ανάγκες εκπαιδευτικές και λειτουργικές.

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Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους τραυματίες φοιτητές και σε συνεργασία με το Γ.Ν.Α. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ συνδράμουμε με κάθε τρόπο στην ταχεία ανάρρωση τους. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή και δεν διατρέχουν κίνδυνο».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ζήτησε από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ άμεση έγγραφη ενημέρωση για τα ακόλουθα:

– Εάν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί και ποιος είναι ο αριθμός των τραυματιών.

– Εάν παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

– Πότε ενημερώθηκε η φύλαξη του Ιδρύματος και σε ποιες ενέργειες προχώρησε.

– Ποια μέτρα θα ληφθούν για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών και με ποιον τρόπο θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

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Η βία στο πανεπιστήμιο προσβάλλει την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και στρέφεται ευθέως κατά του δικαιώματος των φοιτητών να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού. Είναι απαράδεκτο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να βιώνουν τη βία και τον φόβο στον χώρο όπου σπουδάζουν, εργάζονται και δημιουργούν.

Οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν τις συνθήκες των επεισοδίων και θα εξακριβώσουν τι συνέβη».



Παράλληλα, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές εξακολουθούν να ερευνούν την υπόθεση, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες των επεισοδίων και να εντοπιστούν οι δράστες της επίθεσης.

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Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi