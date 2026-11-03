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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, για την εξάρθρωση ομάδας, τα μέλη της οποίας προχώρησαν σε επιθέσεις σε βάρος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τον περασμένο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αστυνομικοί ήδη έχουν συλλάβει πέντε εμπλεκόμενους, ενώ η έρευνά τους επεκτείνεται εκτός από τις κατοικίες των συλληφθέντων και στις φυλακές, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι οι επιθέσεις έγιναν κατ’ εντολή βαρυποινίτη.

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Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται ως κατηγορούμενοι και τέσσερις έγκλειστοι των φυλακών.

Οι πρώτες δύο επιθέσεις έγιναν τον Σεπτέμβριο με διαφορά περίπου μισής ώρας. Η πρώτη σε κατάστημα επί της οδού Αχαρνών, όπου ένας από τους δράστες έσπασε με φρεάτιο τη γυάλινη πρόσοψη της επιχείρησης και πέταξε στο εσωτερικό της τη χειροβομβίδα, ενώ η δεύτερη επί της οδού Μηθύμνης, στην Πλατεία Αμερικής, με τον ίδιο τρόπο δράσης.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις αρχές Οκτωβρίου, και πάλι οι δράστες έβαλαν στόχο ένα από τα δύο καταστήματα, αλλά σε αυτήν την περίπτωση η χειροβομβίδα δεν ενεργοποιήθηκε και δεν προκλήθηκαν ζημιές.

Ως κίνητρο των επιθέσεων οι αστυνομικοί θεωρούν εκείνο του ελέγχου των καταστημάτων από ομάδες του υποκόσμου.

Οι ερευνητές του Εκβιαστών προσπαθούν να εντοπίσουν τον χώρο, όπου οι δράστες αποθηκεύουν τις χειροβομβίδες και ενδεχόμενα τον οπλισμό τους.