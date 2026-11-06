Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (6/11) στον Κολωνό, όταν άνδρας αλβανικής υπηκοότητας εντοπίστηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό μέσα σε αυτοκίνητο, επί της οδού Λένορμαν 197.

Το περιστατικό έγινε γνωστό στις Αρχές λίγο μετά τις 20:30, έπειτα από τηλεφώνημα κατοίκου της περιοχής. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν δύο κάλυκες, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών έχουν προσαχθεί δύο άτομα, τα οποία εξετάζονται.

Advertisement

Advertisement

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας του τραυματία.