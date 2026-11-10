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Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα σε μαντρί στην Κάρυστο της Εύβοιας στην περιοχή Λυκόρεμα, με την είδηση να προκαλεί αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Οι συνθήκες του θανάτου της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, τη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της άτομο που διατηρεί κτήμα σε κοντινή απόσταση από το μαντρί, όπου φέρεται να ζούσε μαζί με τα ζώα της.

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Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ημέρες, γεγονός που προηγήθηκε του εντοπισμού της.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι εξετάζουν την υπόθεση και συλλέγουν στοιχεία για να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

(Με πληροφορίες από evima.gr)