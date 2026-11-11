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Στα γραφεία της Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 11 οπαδοί, ύστερα από περιστατικό συμπλοκής με οπαδικό υπόβαθρο έξω από το Εφετείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις 11.30 το πρωί ομάδα περίπου σαράντα ατόμων εξήλθε του δικαστικού μεγάρου, πέρασε στο απέναντι πεζοδρόμιο και εκεί οι μαυροφορεμένοι νεαροί πιάστηκαν στα χέρια.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι παρευρισκόμενες αστυνομικές δυνάμεις, κατάφεραν να σταματήσουν τη συμπλοκή και προχώρησαν στην προσαγωγή έντεκα ατόμων.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν οπαδοί της ΑΕΚ και του Πανιωνίου, με αφορμή μία δίκη που ήταν σε εξέλιξη στο εσωτερικό του Εφετείου.