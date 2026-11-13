Drift μπροστά στην Τροχαία στον Λυκαβηττό - Στιγμιότυπο από βίντεο ΕΛΑΣ

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Επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές και αυτοσχέδιες επιδείξεις με πλαγιολισθήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο αστυνομικής επιχείρησης στον Λυκαβηττό, όπου η Τροχαία εντόπισε δύο οδηγούς να κάνουν drift μπροστά στους αστυνομικούς.

Η ειδική δράση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/11) από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με στόχο την πρόληψη αυτοσχέδιων αγώνων και την αντιμετώπιση επικίνδυνων συμπεριφορών στους δρόμους της περιοχής.

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Λυκαβηττός: Οδηγοί έκαναν αγώνες drift μπροστά στην Τροχαία – Πηγή: ΕΛΑΣ

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δύο οδηγοί πραγματοποιούσαν ελιγμούς πλαγιολίσθησης (drift), επιχειρώντας να επιδείξουν τις οδηγικές τους δεξιότητες.

Συνολικά βεβαιώθηκαν 30 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ειδικότερα, επτά αφορούσαν τη μη χρήση προστατευτικού κράνους και τέσσερις την οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Επιπλέον, αφαιρέθηκαν οκτώ άδειες οδήγησης και έξι άδειες κυκλοφορίας, στο πλαίσιο των ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας.