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Μία σπηλιά στην Κινέτα Αττικής χρησιμοποιούσε ως καβάτζα για την αποθήκευση ναρκωτικών ένας 47χρονος, τον οποίο συνέλαβαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 47χρονος διακινούσε ακατέργαστη κάνναβη σε περιοχές των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας και της Αττικής.

Κατά την επιχείρηση των αστυνομικών ο 47χρονος εντοπίστηκε στη σπηλιά και συνελήφθη.

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Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -6.600- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

· -6.000- γραμμάρια κλώνων ακατέργαστης κάνναβης,

· Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

· συσκευή κινητής τηλεφωνίας,

· -2- συσκευές διακοπής εκπομπής σήματος (jammer),

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· συσκευή παρακολούθησης,

· -2- ηλεκτρικοί κενωτές αέρος,

· συσκευασία εξαγωγής ελαίου κάνναβης,

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· μεταλλικό ταψί και

· ηλεκτρικό μπλέντερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες και στο παρελθόν ο 47χρονος είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

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