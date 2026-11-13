Μία σπηλιά στην Κινέτα Αττικής χρησιμοποιούσε ως καβάτζα για την αποθήκευση ναρκωτικών ένας 47χρονος, τον οποίο συνέλαβαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 47χρονος διακινούσε ακατέργαστη κάνναβη σε περιοχές των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας και της Αττικής.
Κατά την επιχείρηση των αστυνομικών ο 47χρονος εντοπίστηκε στη σπηλιά και συνελήφθη.
Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
· -6.600- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
· -6.000- γραμμάρια κλώνων ακατέργαστης κάνναβης,
· Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,
· συσκευή κινητής τηλεφωνίας,
· -2- συσκευές διακοπής εκπομπής σήματος (jammer),
· συσκευή παρακολούθησης,
· -2- ηλεκτρικοί κενωτές αέρος,
· συσκευασία εξαγωγής ελαίου κάνναβης,
· μεταλλικό ταψί και
· ηλεκτρικό μπλέντερ.
Σύμφωνα με πληροφορίες και στο παρελθόν ο 47χρονος είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.