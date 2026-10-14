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Παρόλο που ο επιχειρηματίας απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες, τα εμπορεύματα επεστράφησαν κατεστραμμένα έπειτα από δύο χρόνια κακής φύλαξης.

Το Πρωτοδικείο και το Εφετείο δικαίωσαν αρχικά τον ιδιοκτήτη για την αποζημίωση, ωστόσο το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Διοικητικό Εφετείο εξέδωσε απορριπτική απόφαση το 2025, οδηγώντας τον επιχειρηματία στην απόφαση να προσφύγει εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο τελικός στόχος του κ.

Κανδύλα είναι η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την επίλυση της υπόθεσης.

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Μια δικαστική και γραφειοκρατική περιπέτεια που κρατά εδώ και δεκαετίες βιώνει o Σεραφείμ Κανδύλας από τα Χανιά της Κρήτης, ο οποίος το 1997 άνοιξε στο κέντρο της πόλης ένα από τα πρώτα καταστήματα στην Ελλάδα με ρούχα και άλλα προϊόντα από κλωστική κάνναβη. Η υπόθεσή του πήρε απρόσμενη τροπή στις 29 Οκτωβρίου 1998, όταν αστυνομικοί εισέβαλαν στο κατάστημα και κατάσχεσαν το σύνολο των εμπορευμάτων, με την αιτιολογία ότι μέσω αυτών… διαφημιζόταν η κάνναβη.

«Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό λόγω έλλειψης εμπορευμάτων. Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης ψώνισε χονδρικώς», είχε γράψει τότε σε ταμπέλα που είχε κολλήσει στη βιτρίνα, ο ιδιοκτήτης Σεραφείμ Κανδύλας.

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Εκτοτε ξεκίνησε μια δικαστική διαμάχη του επιχειρηματία με το Ελληνικό Δημόσιο που σήμερα, 28 χρόνια μετά, ακόμη δεν έχει τελειώσει.

Τα εμπορεύματα τα πήρε…κατεστραμμένα δύο χρόνια μετά την κατάσχεσή τους αλλά όχι αποζημίωση.

Στοίβα με ρούχα από κάνναβη – Πηγή: iSTOCK

Όπως λέει στο zarpanews.gr, ο Σεραφείμ Κανδύλας, «το 1998 το Τελωνείο Πάτρας είχε ζητήσει μία διυπουργική σύσκεψη από εμπλεκόμενους φορείς καθώς όλα τα προϊόντα, ήταν εισαγωγής και δεν… ήξερε πώς να αντιμετωπίσει το θέμα. Σε αυτή την διυπουργική σύσκεψη πάρθηκε η απόφαση ότι τα προϊόντα δεν είναι καλό να κυκλοφορούν γιατί διαφημίζουν την κάνναβη».

«Η Αστυνομία έστειλε σήμα κατά τόπους, όπου υπήρχαν καταστήματα kannavishop, για ενέργειες κατά των καταστημάτων. Αυτό το σήμα μου δείξανε… εμένα.

Κατασχέσανε το σύνολο των εμπορευμάτων, με οδηγήσανε στα κρατητήρια, αφέθηκα ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Δύο χρόνια μετά με κάλεσε ο ανακριτής. Απαλλάχτηκα από τις κατηγορίες με βούλευμα του συμβουλίου Εφετών, με επιστροφή των εμπορευμάτων τα οποία, όμως, με βάση και τον εμπειρογνώμονα που έκανε πραγματογνωμοσύνη που είχε ζητηθεί από το Εμπορικό Επιμελητήριο, είχαν καταστραφεί από τη μούχλα, την υγρασία και την κακή φύλαξη».

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Ο κ. Κανδύλας εξηγεί: «Τα εμπορεύματα τα πήρα πίσω. Κατεστραμμένα πάντως. Ωστόσο ξεκινήσαμε μετά μία δικαστική διαμάχη με το Ελληνικό Δημόσιο για αποζημίωση. Είχαμε την πρώτη απόφαση από το Πρωτοδικείο Χανίων το 2004 περίπου, η οποία με δικαίωσε, αλλά μόνο για ηθική βλάβη, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το το κόστος του καταστήματος, το κόστος των εμπορευμάτων».

Στη συνέχεια το Διοικητικό Εφετείο, το 2008, τον δικαίωσε και όρισε αποζημίωση «70.000 ευρώ» σύμφωνα με τον ίδιο. Ωστόσο, το Ελληνικό Δημόσιο προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με τον κ. Κανδύλα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η υπόθεση συζητήθηκε το 2018.

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Ίνες από φυσικό λινάρι ή κάνναβη – Πηγή: iSTOCK

«Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε αλλάξει νομολογία όσον αφορά το νόμο 105 του αστικού κώδικα και επέστρεψε την απόφαση στο Διοικητικό Εφετείο για να αιτιολογήσει καλύτερα την απόφαση της αποζημίωσης. Στο Διοικητικό Εφετείο συζητήθηκε το 2022 αλλά είχαμε αναστολή απόφασης εν αναμονή αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας”.

Τελικά, σύμφωνα με τον κ. Κανδύλα, το Διοικητικό Εφετείο τον Ιούλιο του 2025 πήρε απορριπτική απόφαση με βάση το σκεπτικό της νομολογίας του ΣτΕ.

Τώρα, ο ίδιος ετοιμάζεται να προσφύγει ξανά στο ΣτΕ με σκοπό να πάει την υπόθεση στο Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

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«Συνεχίζεται ο αγώνας με προσφυγή προς το Συμβούλιο της Επικρατείας με τελικό στόχο να φτάσουμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κάποια στιγμή. Γιατί η υπόθεση είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα».

«Για να μπορέσω να φτάσω στο Ευρωπαικό Δικαστήριο πρέπει να έχω απόφαση από το ανώτερο δικαστήριο της χώρας, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας», καταλήγει ο ίδιος.

(Πηγή: zarpanews.gr)

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