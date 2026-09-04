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Μια ασυνήθιστη διακοπή σημειώθηκε στον αγώνα της Αρίνα Σαμπαλένκα με την Καμίλα Ραχίμοβα στο US Open, όταν η κορυφαία τενίστρια του κόσμου διαμαρτυρήθηκε για έντονη μυρωδιά κάνναβης που ερχόταν από τις εξέδρες.

Η Σαμπαλένκα είχε ξεκινήσει δυναμικά την αναμέτρηση και προηγούνταν με 3-0 στο πρώτο σετ όταν σταμάτησε για λίγο το παιχνίδι και απευθύνθηκε στη διαιτητή του αγώνα, Εύα Ασδεράκη-Μουρ.

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«Someone is smoking weed», είπε η Λευκορωσίδα στη διαιτητή, ζητώντας της να παρέμβει, καθώς, όπως ανέφερε, η μυρωδιά ήταν ιδιαίτερα έντονη. Το περιστατικό επιβεβαιώνει και το Reuters, σύμφωνα με το οποίο η Ασδεράκη επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου με άνθρωπο της διοργάνωσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα.

Η αναμέτρηση συνεχίστηκε λίγο αργότερα, με τη Σαμπαλένκα τελικά να επικρατεί της Ραχίμοβα με 6-3, 6-4 και να παίρνει την πρόκριση στον τέταρτο γύρο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στο US Open

Η έντονη μυρωδιά κάνναβης δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο στο Flushing Meadows. Τις προηγούμενες ημέρες του τουρνουά, και άλλοι τενίστες είχαν εκφράσει την ενόχλησή τους για τη μυρωδιά που φτάνει σε ορισμένα κορτ.

Ο Guardian είχε αναφέρει ότι η μυρωδιά γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στα εξωτερικά κορτ και ότι ο καπνός μπορεί να μεταφέρεται από το κοντινό Flushing Meadows-Corona Park προς τις εγκαταστάσεις του US Open.

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους χώρους του τουρνουά, ενώ στη Νέα Υόρκη η ψυχαγωγική χρήση κάνναβης είναι νόμιμη για ενήλικες άνω των 21 ετών. Έτσι, η γειτνίαση του συγκροτήματος με το πάρκο φαίνεται πως έχει δημιουργήσει ένα ασυνήθιστο πρόβλημα για τους αθλητές.

Η Σαμπαλένκα, πάντως, κατάφερε να αφήσει γρήγορα πίσω της την απρόσμενη ενόχληση και να συνεχίσει την πορεία υπεράσπισης του τίτλου της.

Με πληροφορίες από reuters.com και Guardian