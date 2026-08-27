Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για το US Open και πραγματοποίησε μια μεταμφιεσμένη βόλτα στην Times Square για να αποφύγει τους περαστικούς.

Ο Σέρβος τενίστας ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τη διαφημιστική πινακίδα του νέου του ντοκιμαντέρ με τίτλο Wolf in Winter.

Ο αθλητής θα συμμετάσχει στο τουρνουά με στόχο την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου Grand Slam, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του από το Νο. 4 του ταμπλό.

Η κλήρωση για το απλό ανδρών πραγματοποιείται την Πέμπτη, ενώ οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν επίσημα την Κυριακή 30 Αυγούστου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς προετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο US Open, όμως βρήκε χρόνο να κάνει μια διαφορετική βόλτα μακριά από τα γήπεδα.

Ο Σέρβος τενίστας μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο από την επίσκεψή του στην Times Square, όπου εμφανίστηκε πλήρως μεταμφιεσμένος, προκειμένου να κινηθεί ανάμεσα στον κόσμο χωρίς να γίνει αμέσως αντιληπτός.

Advertisement

Advertisement

Παρότι προσπάθησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ορισμένοι περαστικοί φαίνεται πως τον παρατήρησαν, κοιτάζοντάς τον με απορία καθώς περπατούσε στην πολυσύχναστη πλατεία.

«Μια γρήγορη ματιά στη νέα μου αγαπημένη διαφημιστική πινακίδα στην Times Square», έγραψε ο Τζόκοβιτς στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Και μπορεί στην αρχή να φαίνεται πως αναφέρεται στη μεγάλη διαφήμιση του US Open, όπου πρωταγωνιστεί μαζί με την Κόκο Γκοφ και αναγράφεται το μήνυμα «Η Νέα Υόρκη ξέρει τι σημαίνει θέαμα», όμως ο ίδιος είχε κάτι άλλο στο μυαλό του.

Λίγο πιο πέρα βρίσκεται η διαφημιστική πινακίδα για το νέο ντοκιμαντέρ του «Wolf in Winter», το οποίο παρουσιάζει στιγμές από τη ζωή και την καριέρα του. Η παραγωγή είναι διαθέσιμη στο Amazon Prime από τις 20 Αυγούστου.

Η εμφάνιση του Τζόκοβιτς στην Times Square αποτελεί μία από τις πιο ασυνήθιστες στιγμές της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν στραφεί και πάλι αποκλειστικά στο τένις.

Advertisement

Στη Νέα Υόρκη για το US Open

Το κυρίως ταμπλό του US Open αρχίζει την Κυριακή 30 Αυγούστου, ενώ η κλήρωση του μονού ανδρών πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Ο Τζόκοβιτς θα τοποθετηθεί στο Νο. 4 του ταμπλό. Αυτό σημαίνει ότι, βάσει της κατάταξης, δεν μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ ή τον Κάρλος Αλκαράθ πριν από τα ημιτελικά.

Ο 39χρονος Σέρβος επιστρέφει στη διοργάνωση της Νέας Υόρκης με στόχο να διεκδικήσει ακόμη έναν τίτλο Grand Slam και να προσθέσει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στη σπουδαία καριέρα του.

Advertisement