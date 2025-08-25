Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ σπάει τη ρακέτα του μετά το πρώτο ματς στο US OPEN / REUTERS/Eduardo Munoz

Πρόωρο αποκλεισμό γνώρισε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ στον πρώτο γύρο του US OPEN καθώς ηττήθηκε 3-2 σετ από τον Γάλλο, Μπενζαμέν Μπονζί, γεγονός που ήταν αρκετό να ξεσπάσει στον διαιτητή αλλά και στην ρακέτα του.

Ο Ρώσος τενίστας, Νο. 13 του κόσμου, είχε έντονα παράπονα για τον διαιτητή της αναμέτρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ και με τον Μπονζί να βρίσκεται σε ματς πόιντ, ένας φωτογράφος μετακινήθηκε στο κορτ και διέκοψε για μερικά δευτερόλεπτα τον αγώνα. Ο διαιτητής, Τζορτζ Άλενσγουορθ, έδωσε ξανά πρώτο σερβίς για τον Γάλλο, με την απόφασή του να κάνει έξαλλο τον Μεντβέντεφ.

«Είσαι άνδρας; Είσαι άνδρας; Γιατί τρέμεις; Τι συμβαίνει ε; Παιδιά, θέλει να πάει σπίτι, δεν θέλει να είναι εδώ. Πληρώνεται με τον αγώνα, όχι με την ώρα», ήταν η ατάκα του Ρώσου τενίστα, ο οποίος και βρισκόταν εκτός εαυτού, καλώντας μάλιστα τον κόσμο να αποδοκιμάσει τον διαιτητή.

Μια αντίδραση που οδήγησε στη διακοπή του αγώνα για περισσότερο από 5 λεπτά.

Μετά τον αποκλεισμό του, έξαλλος έσπασε τη ρακέτα του χτυπώντας της πάνω από 20 φορές στον πάγκο.

Δείτε τα βίντεο:

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



