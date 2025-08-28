Ανάμεσα σε χιλιάδες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από δεκάδες φωτογράφους στο φετινό US Open, μία συγκεκριμένη λήψη έκλεψε πραγματικά την παράσταση στη Νέα Υόρκη.

Ο φωτογράφος Ray Giubilo κατάφερε να απαθανατίσει μια «μοναδική στο εκατομμύριο» στιγμή στο Flushing Meadows, χάρη σε μια ανεπαίσθητη απώλεια ισορροπίας της Jasmine Paolini και το σταθερό του χέρι. Η ίδια η Ιταλίδα τενίστρια χαρακτήρισε το καρέ «ίσως τη φωτογραφία της χρονιάς», ενώ πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να διεκδικήσει ακόμη μεγαλύτερη διάκριση.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες τενιστικές εικόνες που ξεχωρίζουν για την καθαρότητα, την ένταση και τη δύναμη, η συγκεκριμένη φωτογραφία ξεχειλίζει από χιούμορ. Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου πριν ή μετά, και η κωμική αξία της θα είχε χαθεί.

Ο Giubilo παραδέχτηκε στον Guardian ότι περίμενε χρόνια για μια τέτοια στιγμή και μόλις είδε το καρέ στη Nikon Z9 του κατάλαβε ότι είχε συλλάβει κάτι ξεχωριστό. Όπως εξήγησε, η Paolini είχε ολοκληρώσει το forehand χτύπημά της εκτός ισορροπίας, με αποτέλεσμα η ρακέτα να στραφεί σε μια θέση που σπάνια εμφανίζεται. Όταν προσπάθησε να επαναλάβει τη λήψη την επόμενη μέρα, το αποτέλεσμα δεν ήταν το ίδιο.

Η Paolini ενθουσιάστηκε τόσο, που στον επόμενο αγώνα την πλησίασε για να τον συγχαρεί προσωπικά. «Σκέφτηκα ότι θα πάει στον προπονητή της, αλλά ήρθε κατευθείαν σε μένα, μου έδωσε πέντε και είπε: “Υπέροχη φωτογραφία”», θυμάται ο Giubilo.

Η πορεία του προς τη φωτογραφία δεν ήταν ευθύγραμμη. Αρχικά εργαζόταν ως πράκτορας σε εταιρεία αθλητικών ρούχων τένις στην Αυστραλία, όμως το πάθος του για την εικόνα τον κέρδισε. Με τη βοήθεια θρύλων του αθλήματος, όπως οι John Newcombe και John Alexander, ξεκίνησε να καλύπτει τοπικούς αγώνες. Τριάντα επτά χρόνια αργότερα, συνεχίζει να ταξιδεύει επτά μήνες τον χρόνο, φωτογραφίζοντας μέχρι και 20 αναμετρήσεις την ημέρα, σε εξαντλητικά ωράρια 14 ωρών.

Όπως τονίζει ο ίδιος, η επιτυχία στη δουλειά αυτή απαιτεί αφοσίωση, υπομονή, ταχύτητα και συγκέντρωση. «Πρέπει να έχεις αντοχή, να είσαι πάντα σε εγρήγορση και να μη χάνεις ποτέ το χτύπημα», λέει.