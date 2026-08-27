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Η Λευκορωσίδα τενίστρια διανύει μια περίοδο αγωνιστικής κρίσης μετά τις πρόσφατες πρόωρες αποχωρήσεις της από μεγάλα τουρνουά, γεγονός που την οδήγησε στην επαναπρόσληψη αθλητικού ψυχολόγου για την ανάκτηση της φόρμας της.

Παρά τις δυσκολίες, η Σαμπαλένκα διατηρεί την αναγνώριση ως μία από τις πιο ισχυρές παίκτριες του κόσμου, με το τουρνουά της Νέας Υόρκης να αποτελεί την κρίσιμη ευκαιρία για την αγωνιστική της ανάκαμψη.

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Η Αρίνα Σαμπαλένκα επιστρέφει στη Νέα Υόρκη σε μια γνώριμη, αλλά αυτή τη φορά πολύ πιο δύσκολη θέση. Η Λευκορωσίδα, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη, καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι στο US Open, αλλά παράλληλα να διατηρήσει και την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας την Έλενα Ριμπάκινα να την καταδιώκει.

Αν η περσινή κατάκτηση του τίτλου στο Arthur Ashe Stadium ήταν μια πραγματική «Μεγάλη Απόδραση», όπως θα μπορούσε να ονομαστεί μια κινηματογραφική μεταφορά της ιστορίας της, το φετινό US Open μοιάζει με το sequel. Μόνο που αυτή τη φορά το διακύβευμα είναι ακόμη μεγαλύτερο.

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Πέρυσι, η Σαμπαλένκα είχε ουσιαστικά μία τελευταία ευκαιρία να κατακτήσει έναν μεγάλο τίτλο στη Νέα Υόρκη, στην τρίτη της προσπάθεια, διαφορετικά θα έμενε με την άβολη «ταμπέλα» της κορυφαίας παίκτριας του γυναικείου τένις χωρίς Grand Slam μέσα στη χρονιά. Τελικά, χρειάστηκε δύο σετ για να νικήσει την Αμάντα Ανισίμοβα και, μετά το καθοριστικό τάι μπρέικ, να κρατήσει για δεύτερη φορά το τρόπαιο στο Arthur Ashe Stadium.

Φέτος, όμως, η αποστολή είναι διπλή. Η κατάκτηση του US Open είναι ο μοναδικός τρόπος για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει σταθερά στην πρώτη θέση της κατάταξης, καθώς η Ριμπάκινα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά.

Η Καζάκα είχε ήδη δώσει το πρώτο μεγάλο χτύπημα στη Σαμπαλένκα, επικρατώντας της στο Australian Open τον Ιανουάριο. Δεν είναι, όμως, η μοναδική απειλή. Η Κόκο Γκοφ και η Τζέσικα Πεγκούλα, δύο από τις κορυφαίες Αμερικανίδες, έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να της δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Ειδικά η Γκοφ, η οποία έχει νικήσει τη Σαμπαλένκα σε δύο τελικούς Grand Slam, μεταξύ αυτών και στον τελικό του US Open το 2022.

Κι όμως, η χρονιά είχε ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο για τη Λευκορωσίδα. Μετά την ήττα από τη Ριμπάκινα στην Αυστραλία, ακολούθησε μια εκπληκτική περίοδος φόρμας, με τη Σαμπαλένκα να γίνεται μόλις η πέμπτη γυναίκα στην ιστορία που καταφέρνει να κατακτήσει το Sunshine Double, δηλαδή το Indian Wells και το Miami Open στην ίδια σεζόν.

Κάπου εκεί, όμως, κάτι άλλαξε.

Η ήττα στον προημιτελικό της Ρώμης από τη Χέιλι Μπατίστ αποτέλεσε πιθανότατα την αρχή της κατηφόρας. Εκεί τερμάτισε το εντυπωσιακό σερί των 15 συνεχόμενων νικών της, αλλά και ένα ακόμη πιο εκπληκτικό ρεκόρ: 19 διαδοχικές νίκες σε τάι μπρέικ.

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Στο Roland Garros φάνηκε για λίγο ότι μπορεί να επιστρέψει. Απέναντι στην Νταϊάνα Σνάιντερ, στον προημιτελικό, η Σαμπαλένκα είχε κατακτήσει το πρώτο σετ και προηγούνταν 4-1 στο δεύτερο. Ωστόσο, ακολούθησε μια θεαματική κατάρρευση και έχασε το τρίτο σετ με 6-0.

Στο Wimbledon η κατάσταση έγινε ακόμη χειρότερη. Η Ναόμι Οσάκα την απέκλεισε στον τέταρτο γύρο, προκαλώντας την πιο πρόωρη αποχώρησή της από Grand Slam από το 2022. Η σεζόν της Σαμπαλένκα είχε πλέον μπει ξεκάθαρα σε κρίση.

Όταν βρίσκεται στα καλύτερά της, η Σαμπαλένκα μοιάζει ασταμάτητη. Η επιθετικότητά της μπορεί να παρασύρει τις αντιπάλους της σαν ανεμοστρόβιλος, ενώ τα πανίσχυρα σερβίς και τα χτυπήματα από τη βασική γραμμή μοιάζουν με πραγματικές «σφαίρες». Όποια παίκτρια δεν μπορεί να αντέξει την πίεση και τη δύναμή της, δύσκολα έχει ελπίδες.

Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιό της. Η Σαμπαλένκα δυσκολεύεται να αλλάξει τακτική μέσα στον αγώνα και συχνά επιμένει να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά της με ακόμη περισσότερη δύναμη. Το αποτέλεσμα είναι τα αβίαστα λάθη να αυξάνονται και η κατάσταση να γίνεται ακόμη πιο δύσκολη.

Παράλληλα, έχει γίνει πιο ευάλωτη απέναντι στις κορυφαίες παίκτριες. Από τον Απρίλιο και μετά έχει νικήσει μόλις έξι αντιπάλους που βρίσκονται στην πρώτη 40άδα της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ έχει ηττηθεί από επτά.

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Κανείς δεν μπορεί, πάντως, να δώσει μια εύκολη εξήγηση για την αλλαγή στην αγωνιστική της εικόνα. Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα τραυματισμών, αλλαγές στην προπονητική της ομάδα ή ανατροπές στην προσωπική της ζωή που να έχουν δημοσιοποιηθεί.

Αυτό που φαίνεται να έχει αλλάξει είναι απλώς το επίπεδό της, καθώς η αδιάκοπη πίεση και ο συνεχής αγωνιστικός «μαραθώνιος» του επαγγελματικού τένις φαίνεται πως έχουν αρχίσει να αφήνουν το αποτύπωμά τους.

Οι επαναλαμβανόμενες καταρρεύσεις στα καθοριστικά σετ ανάγκασαν τη Σαμπαλένκα να αναζητήσει λύσεις και στο πνευματικό κομμάτι. Για τον λόγο αυτό επέλεξε να επαναφέρει τον αθλητικό ψυχολόγο που είχε απομακρύνει το 2022.

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Τότε, στη θέση του είχε προσλάβει τον ειδικό στη βιομηχανική Γκάβιν ΜακΜίλαν, ο οποίος επανασχεδίασε το σερβίς της και τη βοήθησε να φτάσει στην πρώτη της κατάκτηση Grand Slam, στο Australian Open του 2023. Η ίδια η Σαμπαλένκα είχε δηλώσει τότε ότι ήταν «ο δικός της ψυχολόγος». Τρία χρόνια αργότερα, φαίνεται πως χρειάζεται ξανά μια δεύτερη γνώμη.

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«Είναι καλό να έχεις ξανά κάποιον που σε γνωρίζει καλά και μπορεί απλώς να σου πει δύο πράγματα που θα αλλάξουν εντελώς σελίδα», δήλωσε η Σαμπαλένκα στο TIME αυτόν τον μήνα, χαρακτηρίζοντας την προσέγγιση αυτή μια «σοκαριστική υπενθύμιση» του τρόπου με τον οποίο ξέρει ότι πρέπει να αντιμετωπίζει τις δύσκολες στιγμές.

Την ίδια ώρα, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα σχετικά με το αν η προσπάθειά της να παραμένει ψύχραιμη μέσα στο κορτ έχει τελικά περιορίσει αυτό που η ίδια αποκαλεί «tiger power», τη «δύναμη της τίγρης» που αποτελεί βασικό συστατικό του εκρηκτικού παιχνιδιού της.

Η Σαμπαλένκα έχει ένα χαρακτηριστικό τατουάζ τίγρης στο χέρι της, ενώ χρησιμοποιεί παπούτσια Nike διακοσμημένα με τις ρίγες του ζώου. Όταν ρωτήθηκε αν αισθάνθηκε ότι η προσπάθεια να ελέγξει τα νεύρα της επηρέασε την ήττα από την Οσάκα στο Wimbledon, η απάντησή της ήταν ένα απόλυτο και ιδιαίτερα σύντομο «όχι».

Ωστόσο, οι εικόνες της από την ήττα της από την Μπέιλεκ, όπου εμφανίστηκε εμφανώς εκνευρισμένη, δεν βοήθησαν να εξαφανιστούν οι ανησυχίες για την ψυχολογική της κατάσταση μέσα στους αγώνες.

Άλλωστε, η Σαμπαλένκα έχει μάθει να είναι η καλύτερη. Έχει παραμείνει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης για 96 συνεχόμενες εβδομάδες και η κορυφή έχει φέρει μαζί της τεράστια εμπορική επιτυχία.

Η Λευκορωσίδα έχει βρεθεί στα εξώφυλλα μεγάλων περιοδικών, έχει υπογράψει συμφωνίες με κορυφαίους οίκους και εταιρείες όπως η Gucci και η Audemars Piguet, έχει αποκτήσει ειδικές εμφανίσεις της Nike και τη δική της Tiger Edition ρακέτα Wilson.

Και φυσικά, υπάρχει και το εντυπωσιακό κόσμημα. Στα τρία Grand Slam της φετινής χρονιάς η Σαμπαλένκα έχει αγωνιστεί φορώντας ρουμπίνια, σμαράγδια και διαμάντια συνολικής αξίας άνω των 160.000 λιρών, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον κοσμηματοπώλη της Νέας Υόρκης Material Good. Μια εικόνα που είναι σαφώς πιο εύκολο να υποστηριχθεί όταν είσαι το Νο1 του κόσμου και όχι το Νο7.

Και κάπως έτσι η Νέα Υόρκη γίνεται για ακόμη μία φορά το σκηνικό της τελευταίας μεγάλης ευκαιρίας της Σαμπαλένκα για δόξα μέσα στο 2026.

Το US Open έχει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Είναι μεγαλύτερο, πιο εκκωφαντικό και πιο τολμηρό από τη Μελβούρνη, το Παρίσι ή το Λονδίνο, ενώ η παρουσία διασημοτήτων και η λάμψη της Νέας Υόρκης έχουν μετατρέψει το τουρνουά σε ένα από τα πιο περιζήτητα αθλητικά θεάματα στον κόσμο.

Ιδιαίτερα στους βραδινούς αγώνες, κάτω από τους προβολείς, οι παίκτες που μπορούν να εκμεταλλευτούν την ενέργεια του κοινού συχνά βρίσκουν μια επιπλέον δύναμη.

Και η Σαμπαλένκα είναι μια αθλήτρια που ξέρει να προσφέρει θέαμα. Πριν από δύο χρόνια είχε προσφέρει στους θεατές έναν γύρο ποτών, ζητώντας σε αντάλλαγμα τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Φέτος επιστρέφει ως υπερασπίστρια του τίτλου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Το κοινό αναμένεται να βρίσκεται ξανά στο πλευρό της, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που θα βρεθεί απέναντι σε κάποια Αμερικανίδα. Και για τη Σαμπαλένκα δεν υπάρχει ίσως καλύτερο σκηνικό για να ξαναβρεί τη χαμένη της φόρμα από τη Νέα Υόρκη, σε ένα τουρνουά που δικαίως θεωρείται ένα από τα αγαπημένα της.

Ένα πράγμα, πάντως, παραμένει αδιαμφισβήτητο: το ταλέντο της. Η αγωνιστική καταιγίδα που περνάει κάποια στιγμή θα κοπάσει. Είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν κι άλλοι τίτλοι Grand Slam στην καριέρα της και θα ήταν μεγάλο λάθος να ξεγράψει κανείς την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Γιατί στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου πέρυσι έγραψε το δικό της «Great Escape», η «τίγρη» μπορεί να ξυπνήσει ξανά και να κλείσει το 2026 με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Με πληροφορίες στη DailyMail