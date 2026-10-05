Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, υποδομές και καλλιέργειες στην Κρήτη, με τις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου να πλήττονται περισσότερο.

Οκτώ άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα στο Φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η έντονη βροχόπτωση και οι ορμητικοί χείμαρροι καθιστούν αδύνατη την ασφαλή προσέγγιση των σωστικών συνεργείων προς το παρόν.

Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στο νησί για αυτοψίες και συσκέψεις με τοπικούς φορείς, ενώ ενεργοποιήθηκε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για τη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας σχολικών μονάδων στους δήμους Αμαρίου και Μυλοποτάμου λόγω των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και της ανάγκης για ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

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Ανυπολόγιστες ζημιές σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους και καλλιέργειες και βυθισμένος μέσα στα λασπόνερα βρίσκει τους κατοίκους της Κρήτης σε πολλές περιοχές η επόμενη μέρα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί.

Σήμερα, κυβερνητικό κλιμάκιο ξεκινά συσκέψεις και αυτοψίες ενώ οι περιοχές που έχου πληγεί περισσότερο είναι Μυλοπόταμος, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου τα δε σχολεία σε Κουλούκωνα και Ζωνιανά Μυλοπόταμου αλλά και στον δήμο Αμαρίου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη.

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Παράλληλα 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο λόγω των ορμητικών χειμάρρων. Συνολικά 101 άτομα απεγκλωβίστηκαν από διάφορα σημεία της Κρήτης.

Εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Σε ό,τι αφορά τους οκτώ ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, δυστυχώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους.

Η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στον Εθνικό Δρυμό δεν έχουν υποχωρήσει και η επιχείρηση διάσωσης αναμένεται να ξεκινήσει μόλις σταματήσουν τα φαινόμενα και αρχίσει να υποχωρεί το νερό.

Ευτυχώς, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι και παραμένουν ψύχραιμοι στο σημείο όπου βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες.

Η επικοινωνία παραμένει καλή, καθώς έχουν στη διάθεσή τους τηλέφωνο, ίντερνετ αλλά και δορυφορική επικοινωνία. Οι οδηγίες που έχουν λάβει είναι σαφείς: να μην επιχειρήσουν σε καμία περίπτωση να απομακρυνθούν από το σημείο όπου βρίσκονται όσο η ροή του νερού παραμένει επικίνδυνη.

Το σχέδιο προβλέπει να περιμένουν έως ότου καταστεί ασφαλής η προσέγγισή τους. Μόλις υποχωρήσει η στάθμη του νερού, αναμένεται να επιχειρήσει ομάδα από την περιοχή του Ξυλόσκαλου, προκειμένου να προσεγγίσει τους εγκλωβισμένους και στη συνέχεια να τους συνοδεύσει με ασφάλεια προς τα έξω.

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Κλειστά σχολεία

Στο μεταξύ αναστέλλεται σήμερα η διά ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδωνΠρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον δήμο Αμαρίου.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Αμαρίου με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού, καθώς τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να επηρεάζουν την περιοχή.

Παράλληλα, οι δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί στις μετακινήσεις, εξαιτίας των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, καθιστούν αναγκαία την αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας.

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Κλειστά θα παραμείνουν μέχρι την Τρίτη όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου Γιώργο Κλάδο, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται προβλήματα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Καταστροφή στο Οροπέδιο Λασιθίου

Ένα από τα πιο μεγάλα στοιχήματα είναι η αποκατάσταση των ζημιών στο Οροπέδιο Λασιθίου. Οι ισχυρές βροχές μετέτρεψαν την περιοχή σε μια τεράστια λίμνη από νερά και λάσπη.

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Το ύψος των βροχοπτώσεων ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν ποσότητες νερού που, σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, αντιστοιχούν περίπου σε εκείνες που δέχεται η Αττική μέσα σε δύο χρόνια.

Σημαντικό είναι το πλήγμα και για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, καθώς οι καλλιέργειες υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο.

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Σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι και παραγωγοί δεν μπορούν ακόμη να προσεγγίσουν τις περιουσίες τους, προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών.

Μέσα στην λάσπη τα Ζωνιάνα

Σπαρακτικές ειναι οι εικόνες και στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλισε, ενώ ορμητικά νερά, λάσπη και φερτά υλικά έφραξαν τα ρυάκια.

Οι δρόμοι του χωριού μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν γέφυρες και να σπάσουν τα τοιχία των ρεμάτων, προκειμένου να βρει διέξοδο το νερό.

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Τα τοιχία στις όχθες του ποταμού έχουν καταρρεύσει, ενώ ο δρόμος έχει υποστεί καθίζηση. Σπίτια, αυλές και πεζοδρόμια παρασύρθηκαν από τα νερά, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή σε περίπτωση που το ποτάμι εισέλθει στο χωριό.

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στις πλαγιές του Ψηλορείτη, όπου δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά την ώρα που βρίσκονταν σε βοσκή και βρέθηκαν νεκρά.

Η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, με κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στην αγροτική οδοποιία των ορεινών περιοχών των Ζωνιανών, καθιστώντας την πρόσβαση σε πολλά σημεία αδύνατη.

Κτηνοτρόφοι περιγράφουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς, όπως αναφέρουν, έχουν χάσει εκατοντάδες ζώα, ενώ πολλά από αυτά παρασύρθηκαν από τα ρυάκια και δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Η Υπηρεσία Copernicus για τις πλημμύρες

Σημειώνεται πως ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping για περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου 2026 από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποίησε ως Εθνικό Σημείο Επαφής την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR933) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου 2026 από έντονα καιρικά φαινόμενα, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Κλιμάκια

Στο κλιμάκιο που ξεκινά από σήμερα αυτοψία θα συμμετέχουν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί.

Στην Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.