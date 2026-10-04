Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κρήτη παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας, με τις αρχές να διατηρούν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε φαράγγια και ορεινές περιοχές υψηλού κινδύνου.

Το κορεσμένο έδαφος αυξάνει την πιθανότητα κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων, επιβάλλοντας αυξημένη προσοχή στους πολίτες παρά την αναμενόμενη σταδιακή εξασθένηση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Στην ανατολική Κρήτη σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα με απεγκλωβισμούς ατόμων και ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ τα καιρικά φαινόμενα μετατοπίζονται σήμερα στα νοτιότερα Δωδεκάνησα.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο υποχωρούν σταδιακά αλλά η θάλασσα παραμένει ταραγμένη.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες δείχνει σταδιακή βελτίωση του καιρού στην υπόλοιπη Ελλάδα, με τις θερμοκρασίες να παρουσιάζουν μικρή άνοδο και τους ανέμους να εξασθενούν σημαντικά.

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Η Κυριακή 4 Οκτωβρίου βρίσκει την Κρήτη να μετρά τις πληγές της από ένα εξαιρετικά δύσκολο διήμερο, ενώ η κακοκαιρία δεν έχει ακόμη τελειώσει. Στις 07:30 το πρωί, η τελευταία πρόγνωση διατηρεί τον κίνδυνο ισχυρών βροχών και καταιγίδων στην Κρήτη τις πρώτες πρωινές ώρες και κυρίως στα νοτιότερα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη.

Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και σήμερα Κυριακή, παρότι η μετεωρολογική προειδοποίηση είχε υποβαθμιστεί από κόκκινη σε πορτοκαλί από αργά το απόγευμα του Σαββάτου. Η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας εξακολουθεί να ισχύει σήμερα σε φαράγγια, φυσιολατρικά μονοπάτια, ορειβατικές διαδρομές και άλλες περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

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Η προσοχή χρειάζεται να παραμείνει αυξημένη ακόμη και όπου η βροχή έχει σταματήσει. Το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο και οι μεγάλες ποσότητες νερού των προηγούμενων ημερών έχουν αυξήσει τον κίνδυνο για κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων και νέες υπερχειλίσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr κατέγραψε στο Ξυλόσκαλο Χανίων 420 χιλιοστά βροχής στο διήμερο Παρασκευής–Σαββάτου.

Σήμερα στην Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που το πρωί μπορεί τοπικά να παραμένουν ισχυρές. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι 5–7 μποφόρ και η θερμοκρασία περίπου 17–23 βαθμούς.

Λασίθι και Ιεράπετρα μετά τη δύσκολη νύχτα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ανατολική Κρήτη. Στα Φέρμα Ιεράπετρας χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν 23 άνθρωποι, ενώ τέσσερις Γερμανοί τουρίστες εντοπίστηκαν μέσω του 112 και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Ο δρόμος Ιεράπετρας–Μακρύ Γιαλός έχει υποστεί ζημιές: από την Ιεράπετρα η κυκλοφορία ήταν δυνατή μόνο μέχρι τα Φέρμα και από την αντίθετη κατεύθυνση μέχρι τον Κουτσουρά, ενώ συνεργεία επιχειρούν για αποκατάσταση.

Δωδεκάνησα: Ο κίνδυνος μετατοπίζεται ανατολικότερα

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Σήμερα το μεγαλύτερο βάρος μεταφέρεται στα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι, πριν αρχίσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 18 έως 24 βαθμούς, με βόρειους έως βορειοανατολικούς ανέμους 4–5 μποφόρ.

Αιγαίο και πλοία: Υποχωρούν σταδιακά οι άνεμοι

Οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι του Σαββάτου υποχωρούν, αλλά η θάλασσα δεν έχει ακόμη ηρεμήσει παντού. Στο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι φθάνουν το πρωί τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες προβλέπονται 5–7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

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Το Σάββατο είχαν μείνει δεμένα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, ενώ είχαν ακυρωθεί και δρομολόγια προς την Κρήτη. Για τις σημερινές αναχωρήσεις οι ταξιδιώτες πρέπει να ελέγχουν απευθείας με λιμεναρχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν μετακινηθούν, καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονται ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες κάθε δρομολογίου.

Αθήνα: Βοριάς αλλά χωρίς σημαντικές βροχές

Στην Αθήνα η Κυριακή θα είναι γενικά αίθρια, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι–βορειοανατολικοί 5–7 μποφόρ, ισχυρότεροι στα ανατολικά, και η θερμοκρασία θα κινηθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Από το απόγευμα αναμένονται μεγάλα διαστήματα καθαρού ουρανού.

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Τη Δευτέρα ο καιρός στην Αθήνα παραμένει γενικά αίθριος και η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο, ενώ εξασθενούν σταδιακά και οι βοριάδες. Η τάση για το πρώτο μισό της εβδομάδας είναι για θερμοκρασίες περίπου στους 21–23 βαθμούς ως προς τις μέγιστες, χωρίς ένδειξη επιστροφής φαινομένων ανάλογης έντασης με εκείνα των προηγούμενων ημερών.

Θεσσαλονίκη: Ηλιόλουστη Κυριακή με 25 βαθμούς

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, κυρίως βόρειοι–βορειοδυτικοί 3–4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς.

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Και εδώ η νέα εβδομάδα αρχίζει χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Η Δευτέρα θα είναι κατά βάση αίθρια, με ήπιες θερμοκρασίες και χωρίς τις συνθήκες επικινδυνότητας που επικρατούν στο νότιο Αιγαίο.

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Δευτέρα: Η κακοκαιρία ουσιαστικά απομακρύνεται

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου απομένουν νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στην Κρήτη και στα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3–4 και στα ανατολικά 4–6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η προοπτική μέχρι το τέλος της εβδομάδας

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Για το διάστημα Τρίτης 6 έως Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, η γενική εικόνα είναι σαφώς ηπιότερη από το επεισόδιο που προηγήθηκε. Η θερμοκρασία ανακάμπτει ελαφρά και οι άνεμοι υποχωρούν. Με τα διαθέσιμα στις 07:30 στοιχεία δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή νέο επεισόδιο αντίστοιχης έντασης για Κρήτη, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

Για τις ημέρες από Τετάρτη και μετά, πάντως, η πρόγνωση έχει φυσιολογικά μικρότερη βεβαιότητα και χρειάζεται καθημερινή επικαιροποίηση. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην Κρήτη, επειδή ακόμη και μια πολύ μικρότερη νέα βροχόπτωση μπορεί να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα πάνω σε ήδη κορεσμένο έδαφος.

Οι προειδοποιήσεις που παραμένουν κρίσιμες

Η βασική οδηγία στην Κρήτη είναι να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές που έχουν πληγεί, να μην επιχειρεί κανείς διάσχιση χειμάρρων ή πλημμυρισμένων δρόμων και να τηρούνται οι απαγορεύσεις σε φαράγγια και ορεινές διαδρομές. Η Πολιτική Προστασία έχει ζητήσει επίσης να εξετάζεται η αναβολή υπαίθριων εκδηλώσεων όπου οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες.

Χρήσιμες επίσημες πηγές

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ): https://www.emy.gr/

Πολιτική Προστασία – οδηγίες αυτοπροστασίας: https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias