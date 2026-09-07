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Μία νέα εξέλιξη υπάρχει στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας Γιου Τινγκ που αγνοείται από τις 20 Μαΐου από την περιοχή της Λούτσας.

Περιπατητής μαζί με τον σκύλο του, εντόπισε το διαβατήριό της κομμένο σε λωρίδες, ειδοποιώντας τις αρχές, κατάφερε να σχετιστεί το ταξιδιωτικό έγγραφο με την αγνοούμενη Κινέζα μεταφράστρια.

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Το στοιχείο αυτό το οποίο έχει εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση ενώ το τμήμα του διαβατηρίου που βρέθηκε ελέγχεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας το κινητό της από αλλοδαπό άνδρα, και στη συνέχεια πωλήθηκε σε άλλο άτομο, ενώ οι Αρχές κατόρθωσαν να το εντοπίσουν μετά την άρση τηλεφωνικού απορρήτου.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι έχουν διαγραφεί όλα όσα υπήρχαν στη συσκευή, καθώς είχε πραγματοποιηθεί επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Το κινητό πρόκειται να μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να γίνει προσπάθεια ανάκλησης των στοιχείων, όπως κλήσεων και μηνυμάτων.