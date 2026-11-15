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Οι συλληφθείσες φέρονται να παραδέχθηκαν ότι πετούσαν στάχτες από ξυλόσομπα στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου, ενέργεια που εξετάζεται ως πιθανή αιτία της φωτιάς.

Η πυρκαγιά προκάλεσε τον θάνατο δύο πυροσβεστών που επιχειρούσαν στον χώρο, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο σύζυγο της γυναίκας.

Η δικαστική μεταχείριση των ανηλίκων θα εξαρτηθεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο και την ηλικία τους κατά την εξέταση της δικογραφίας.

Οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών.

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Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι, που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο σύζυγο της γυναίκας.

Οι τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναμενόταν να αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα, προκειμένου να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση και οι κατηγορίες που ενδεχομένως θα τους αποδοθούν.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη και οι δύο κόρες της φέρονται να έχουν παραδεχθεί ότι πετούσαν στάχτες και κάρβουνα από ξυλόσομπα στο κλιμακοστάσιο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου, όπου φέρεται να διέμεναν περιστασιακά ή μόνιμα. Η συγκεκριμένη ενέργεια εξετάζεται ως πιθανή αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο ανδρών, αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε η επιχείρηση, θα αποσαφηνιστούν από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πώς προβλέπει ο νόμος την ποινική ευθύνη των ανηλίκων

Η αντιμετώπιση των δύο ανήλικων κοριτσιών από τη Δικαιοσύνη θα εξαρτηθεί από την ηλικία τους και το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Για ανηλίκους άνω των 15 ετών προβλέπεται δυνατότητα επιβολής ποινικών μέτρων, ενώ για παιδιά κάτω των 15 ετών δεν θεμελιώνεται ποινική ευθύνη, με τους γονείς ή τους κηδεμόνες να υπέχουν τις ευθύνες που προβλέπει ο νόμος.

Τον χαρακτηρισμό των πράξεων και την περαιτέρω δικαστική πορεία της υπόθεσης θα καθορίσει ο εισαγγελέας. Εφόσον οι κατηγορίες αφορούν κακουργηματικές πράξεις, η υπόθεση θα οδηγηθεί σε ανακριτή ανηλίκων. Αντίθετα, σε περίπτωση πλημμεληματικών κατηγοριών, προβλέπεται η παραπομπή των συλληφθεισών στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, με την εκδίκαση να αναμένεται την επόμενη ημέρα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι, και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών, ηλικίας 44 και 23 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ένας ακόμη πυροσβέστης, 43 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το εσωτερικό του κτηρίου και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ο 44χρονος δέχθηκε προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ο 23χρονος έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο νεότερος πυροσβέστης είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα.

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Πώς χάθηκε η επικοινωνία με τους δύο πυροσβέστες – Τα σενάρια για τον εγκλωβισμό τους

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο εγκαταλελειμμένο κτήριο περιέγραψε στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews ο Κώστας Τσίγκας, εκπρόσωπος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 12:00 για καπνό που έβγαινε από το κτήριο, όπου διαπιστώθηκε ότι έκαιγαν απορρίμματα στο υπόγειο. Δύο πυροσβέστες, φορώντας τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό, εισήλθαν στον χώρο για να προσεγγίσουν την εστία της φωτιάς.

Λίγο αργότερα, τρίτος συνάδελφός τους μπήκε στο κτήριο για να ελέγξει την κατάστασή τους. Όταν, όμως, επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί τους, δεν έλαβε καμία απάντηση. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι υπόλοιπες δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τους δύο πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ ο τρίτος αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

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Ο Κώστας Τσίγκας έκανε λόγο για εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, λόγω του πυκνού καπνού, των υψηλών θερμοκρασιών και της περιορισμένης ορατότητας.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια του εγκλωβισμού, εξετάζονται διάφορα ενδεχόμενα, όπως η ολισθηρότητα του κλιμακοστασίου, η αδυναμία προσανατολισμού εξαιτίας των καπνών ή ακόμη και η κατάρρευση τμήματος του κτηρίου. Όπως σημείωσε, το κλιμακοστάσιο δεν διέθετε προστατευτικά κάγκελα στις δύο πλευρές, ενώ υπήρχαν συσσωρευμένα απορρίμματα. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

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