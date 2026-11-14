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Το πάτωμα του κτιρίου υποχώρησε όταν εισήλθαν στο ισόγειο, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια του υπογείου.

Ο 44χρονος Ηλίας Βαλάτσος και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Ένας ακόμη πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα διέταξε τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.

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Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Πρόκειται για τον Ηλία Βαλάτσο, 44 ετών, υπαρχιπυροσβέστη, και τον Γιώργο Ζυμπίδη, 23 ετών, πυροσβέστη.

Οι δύο άνδρες υπηρετούσαν ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που είχε εκδηλωθεί σε εγκαταλελειμμένο τριώροφο κτίριο.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν οι τρεις πυροσβέστες εισήλθαν στο ισόγειο του κτιρίου, το πάτωμα υποχώρησε, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο υπόγειο. Ο ένας από αυτούς κατάφερε να βγει από το κτίριο, ενώ οι άλλοι δύο εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια.

Ο Ηλίας Βαλάτσος και ο Γιώργος Ζυμπίδης ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ένας ακόμη πυροσβέστης τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Το κτίριο, αν και εξωτερικά δεν παρουσίαζε εμφανή σημάδια που να προμήνυαν την κατάρρευσή του, στο εσωτερικό του είχε μαυρισμένα τοιχία, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, άτομα εισέρχονταν σε αυτό και έβαζαν φωτιές.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η πληροφορία για έναν από τους δύο πυροσβέστες, ο οποίος πριν ενταχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα εργαζόταν ως οικοδόμος και είχε καταφέρει στο παρελθόν να σωθεί από κατάρρευση οικοδομής.

Η απώλεια του 44χρονου Ηλία Βαλάτσου και του μόλις 23 ετών Γιώργου Ζυμπίδη βυθίζει στο πένθος τις οικογένειές τους και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι Αττικής. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι Αττικής. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι Αττικής. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Η επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

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Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτήριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική.

Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

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Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους.»

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