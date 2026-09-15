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Οικογενειακές και προσωπικές διαφορές βλέπουν οι αρχές ασφαλείας ότι ήταν το κίνητρο περιστατικού με πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Τρίτης στο Ζεφύρι, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Στις 5 το πρωί ένας άγνωστος σταμάτησε με το αυτοκίνητό του μπροστά από το σπίτι ενός 48χρονου και χωρίς να κατέβει από το όχημα του άνοιξε πυρ, προκαλώντας ζημιές στο σταθμευμένο αυτοκίνητο της συζύγου του ιδιοκτήτη της κατοικίας.

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Οι παθόντες ενημέρωσαν με καθυστέρηση την αστυνομία, και ισχυρές δυνάμεις έφτασα στο σημείο και το απέκλεισαν.

Εντόπισαν επτα κάλυκες των εννέα χιλιοστών και συνέλεξαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να συλλέξουν στοιχεία για τον δράστη.