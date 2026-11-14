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Νεκροί είναι οι δύο πυροσβέστες που διακομίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο νοσοκομείο Αττικόν αφού ανασύρθηκαν από εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι που είχε πάρει φωτιά και κατά την διάρκεια της κατάσεβεσης τμήμα στο εσωτερικό του κατέρρευσε. Ένας τρίτος πυροσβέστης διακομίστηκε τραυματισμένος στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Κατά πληροφορίες οι νεκροί πυροσβέστες είναι 22 και 40 ετών δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο θάνατός του εν ώρα καθήκοντας οφείλεται σε ασφυξία ή εάν τραυματίστηκαν θανάσιμα από δομικά υλικά κατά την κατάρρευση.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μόλις ακούστηκε η κατάρρευση στο εσωτερικό οι συνάδελφοι των πυροσβεστών έσεπυσαν να τους παράσχουν βοήθεια. Αλλά όπως αποδείχθηκε για δύο εξ αυτών ήταν ήδη πολύ αργά.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 11:40. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, από τον 10ο, 6ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και η 1η ΕΜΑΚ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς και οι συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση τμήματος του κτηρίου, παραμένουν υπό διερεύνηση. Eχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.