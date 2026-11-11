Ένα ολόκληρο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών μέσα σε κατοικίες στο Ζεφύρι είχαν στήσει τα μέλη σπείρας ναρκεμπόρων, την οποία εξάρθρωσαν τα στελέχη της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, ύστερα από πολύμηνη έρευνα.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι ενδιαφερόμενοι τοξικοεξαρτημένοι πρώτα επικοινωνούσαν με τους εμπόρους των ναρκωτικών, οι οποίοι τους υποδείκνυαν σε ποιο από τα σπίτια – «πωλητήρια» πρέπει να επισκεφτούν για να αγοράσουν τις ουσίες, που ήθελαν.
Οι ναρκέμποροι, μάλιστα, είχαν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, στήνοντας υψηλούς μαντρότοιχους με συρματόπλεγμα, τοποθετώντας πόρτες ασφαλείας και κάμερες ασφαλείας, για να ελέγχουν ποιος προσεγγίζει τους χώρους. Ταυτόχρονα είχαν φτιάξει και περιπολίες, για να επιτηρούν τα σπίτια του κυκλώματος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έκρυβαν τα ναρκωτικά σε αλάνες και οικόπεδα.
Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο οικιών της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:
· 95- γραμμ. ηρωίνης,
· 46- γραμμ. άγνωστης λευκής ουσίας σε μορφή σκόνης,
· 20- γραμμ. κοκαΐνης,
· 47- φυσίγγια,
· 18- κάμερες με -4- καταγραφικά συστήματα,
· 5- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
· αεροβόλο πιστόλι,
· ιδιόχειρα σημειώματα,
· σιδερογροθιά και
· 5- κινητά τηλέφωνα.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 36 μέλη της οργάνωσης, από τα οποία τα περισσότερα έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους. Οι αστυνομικοί, όμως, πέρασαν χειροπέδες και σε 24 χρήστες ναρκωτικών, τους οποίους εντόπισαν να βγαίνουν από τα επίμαχα σημεία με διάφορες ουσίες στην κατοχή τους.