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Για αγορά, κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαΐνης κατηγορείται ένας 29χρονος, τον οποίο συνέλαβαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών στο Ζεφύρι.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στη διακίνηση ναρκωτικών.

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Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, όπου κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό τη διακίνηση:

21 νάιλον, συσκευασίες, περιέχουσες 7 κιλά και 538 γραμμάρια ηρωίνης,

11 νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες 186 γραμμάρια κοκαΐνης,

νάιλον σακούλα, που περιείχε γκρι βραχώδη τεμάχια άγνωστης χημικής σύστασης, κατάλληλα για τη νόθευση ηρωίνης, βάρους -6.600- γραμμαρίων,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

2 κάμερες ασφαλείας, συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 1.200-ευρώ.

Υπολογίζεται ότι, το προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση των κατασχεθεισών ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαΐνης θα ξεπερνούσε τις -150.000- ευρώ.