Καστοριά: Θρήνος στο τελευταίο αντίο στον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη που έχασε τη ζωή του στο Ζεφύρι - EUROKINISSI

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Συγκινητικές στιγμές εκτυλίσσονται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης στην Καστοριά, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, στη φονική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο στο Ζεφύρι την Κυριακή (15/11).

Η σορός του νεαρού πυροσβέστη έφτασε στην εκκλησία λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης (17/11), ενώ η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί να τελεστεί στις 12:00.

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Από τις πρώτες πρωινές ώρες, πλήθος συγγενών και φίλων συγκεντρώθηκε στον ναό για να τιμήσει τη μνήμη του. Το «παρών» δίνουν επίσης δεκάδες συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Το φέρετρο του 23χρονου είναι καλυμμένο με την ελληνική σημαία, ενώ στον προαύλιο χώρο έχουν τοποθετηθεί στεφάνια στη μνήμη του. Την εξόδιο ακολουθία συνοδεύει η μπάντα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καστοριά: Θρήνος στο τελευταίο αντίο στον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη που έχασε τη ζωή του στο Ζεφύρι – EUROKINISSI Καστοριά: Θρήνος στο τελευταίο αντίο στον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη που έχασε τη ζωή του στο Ζεφύρι – EUROKINISSI Καστοριά: Θρήνος στο τελευταίο αντίο στον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη που έχασε τη ζωή του στο Ζεφύρι – EUROKINISSI