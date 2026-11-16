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Ο 44χρονος εγκλωβίστηκε όταν ο εξοπλισμός του πιάστηκε σε μεταλλική κατασκευή, ενώ ο 23χρονος κατέληξε από εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού και αιθάλης.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, εστιάζοντας στην εξαφάνιση της φιάλης οξυγόνου του νεότερου πυροσβέστη, η οποία δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Παράλληλα, εξετάζεται η κατάσταση του εξοπλισμού και η επάρκεια του οξυγόνου στις φιάλες που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την τραγωδία στο Ζεφύρι, όπου δύο πυροσβέστες, ηλικίας 44 και 23 ετών, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα συνεχίζονται, ενώ ένα κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης παραμένει αναπάντητο: η φιάλη οξυγόνου που χρησιμοποιούσε ο νεότερος πυροσβέστης έχει εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι δύο άνδρες μπήκαν στο φλεγόμενο υπόγειο, ακολουθώντας το προβλεπόμενο επιχειρησιακό πρωτόκολλο, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχε κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος στο εσωτερικό του κτιρίου. Η επιχείρηση, ωστόσο, κατέληξε σε τραγωδία, με αμφότερους να χάνουν τη ζωή τους από ασφυξία.

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Πώς εγκλωβίστηκε ο 44χρονος πυροσβέστης στο υπόγειο του Ζεφυρίου

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, ο 44χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του όταν, κατά την προσπάθειά του να κατέβει στο υπόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, ο εξοπλισμός του πιάστηκε σε μεταλλική κατασκευή.

Ειδικότερα, η φιάλη οξυγόνου που έφερε στην πλάτη του μπλέχτηκε σε σιδερένιο εμπόδιο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να μην μπορεί να απεγκλωβιστεί. Όταν εξαντλήθηκε το διαθέσιμο οξυγόνο, ο άτυχος άνδρας κατέληξε.

Η φιάλη που χρησιμοποιούσε ο 44χρονος εντοπίστηκε στο σημείο όπου βρέθηκε εγκλωβισμένος, σε διαφορετικό σημείο του υπογείου από εκείνο στο οποίο εντοπίστηκε ο νεότερος συνάδελφός του. Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές αφορά τη φιάλη οξυγόνου του 23χρονου πυροσβέστη, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο δάπεδο του υπογείου. Σε αντίθεση με εκείνη του 44χρονου, η δική του φιάλη δεν έχει εντοπιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, μεταξύ των πυροσβεστών επικρατεί η εκτίμηση ότι κάποιος ενδέχεται να αφαίρεσε τη φιάλη κατά τη μεταφορά της σορού του 23χρονου εκτός του κτιρίου. Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι ότι κάποιο πρόσωπο την παρέλαβε, με σκοπό να τη μεταφέρει για επαναπλήρωση οξυγόνου.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος πήρε τη φιάλη, πότε ακριβώς απομακρύνθηκε από το σημείο και για ποιον λόγο δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα η εξαφάνισή της να αποτελεί ένα από τα βασικά αναπάντητα ζητήματα της υπόθεσης.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φιάλες οξυγόνου που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Όπως επισημάνθηκε στο σχετικό ρεπορτάζ, οι συγκεκριμένες φιάλες είναι σχεδιασμένες να παρέχουν οξυγόνο για περίπου 30 λεπτά, με ατμοσφαιρική πίεση που φτάνει τα 300 μπαρ.

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Ωστόσο, αναφέρεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι πλήρως γεμάτες, αλλά διαθέτουν έως και 20% με 30% λιγότερο οξυγόνο από την προβλεπόμενη ποσότητα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή χρησιμοποιούνται σε προηγούμενες επιχειρήσεις πυρόσβεσης και δεν επαναπληρώνονται επαρκώς, με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος να εξαντληθούν κατά τη διάρκεια μιας νέας αποστολής.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τους δύο πυροσβέστες

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ότι και οι δύο πυροσβέστες πέθαναν από ασφυξία, έπειτα από την εισπνοή καπνού και αιθάλης στο υπόγειο του κτιρίου. Κατά τη μακροσκοπική εξέταση διαπιστώθηκε ότι είχαν εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού και αιθάλης, ενώ δεν εντοπίστηκαν θανατηφόρες κακώσεις στα σώματά τους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η ποσότητα αιθάλης που εντοπίστηκε στον οργανισμό του 23χρονου ήταν πενταπλάσια σε σύγκριση με εκείνη του 44χρονου συναδέλφου του.

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Το στοιχείο αυτό συνδέεται με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο νεότερος πυροσβέστης στο υπόγειο, όπου, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες της υπόθεσης, δεν είχε εκδηλωθεί φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο, υπήρχαν όμως επικίνδυνες αναθυμιάσεις.

Φωτογραφία ντοκουμέντο από το υπόγειο όπου έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες

Νέο φως στις συνθήκες της τραγωδίας ρίχνει και φωτογραφία ντοκουμέντο από το εσωτερικό του υπογείου, την οποία εξασφάλισε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος για λογαριασμό του Mega.

Στην εικόνα αποτυπώνονται τα σκαλιά στα οποία έπεσε ο 44χρονος πυροσβέστης, με αποτέλεσμα να μπλεχτεί ο εξοπλισμός του και να εγκλωβιστεί. Συγκεκριμένα, ο πυροσβεστήρας που έφερε μαζί του και ήταν δεμένος πάνω του με εξάρτημα συνδεδεμένο σε σιδερόβεργα πιάστηκε στη μεταλλική κατασκευή, εμποδίζοντάς τον να συνεχίσει την κίνησή του ή να απελευθερωθεί.

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Στο ίδιο σημείο, οι γονείς του 23χρονου πυροσβέστη άφησαν λουλούδια, τιμώντας τη μνήμη του παιδιού τους.

Η φωτογραφία αποκαλύπτει, επίσης, το σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο 23χρονος. Πρόκειται για χώρο του υπογείου στον οποίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είχε φτάσει η φωτιά, υπήρχαν όμως αναθυμιάσεις που είχαν δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Ο νεαρός πυροσβέστης φέρεται να εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα αιθάλης, όπως επιβεβαίωσε και το ιατροδικαστικό πόρισμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

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Οι έρευνες για την τραγωδία στο Ζεφύρι συνεχίζονται, με την εξαφανισμένη φιάλη οξυγόνου του 23χρονου, την κατάσταση του εξοπλισμού και τις συνθήκες λειτουργίας των αναπνευστικών συσκευών να αποτελούν κρίσιμα σημεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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