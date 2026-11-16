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Σε εισπνοή καπνού και αιθάλης προήλθε ο θάνατος των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, κανένας από τους δύο πυροσβέστες δεν έφερε εγκαύματα, ενώ στον έναν διαπιστώθηκε τραύμα στην κνήμη.

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Αναμένονται εξάλλου τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα συμπληρώσουν τα ευρήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου τους.

Τα δύο πιθανά σενάρια για τον εγκλωβισμό των πυροσβεστών

Δύο βασικά ενδεχόμενα εξετάζουν οι πυροσβεστικές Αρχές σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου.

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, οι δύο άνδρες ενδέχεται να γλίστρησαν στη σκάλα, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να βγουν εγκαίρως από τον χώρο και να εκτεθούν στους τοξικούς καπνούς.

Το δεύτερο ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους λόγω του πυκνού καπνού που είχε δημιουργηθεί από την καύση των απορριμμάτων στο εσωτερικό του κτηρίου.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ένας ακόμη πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ήταν ο πρώτος που μπήκε στον χώρο της πυρκαγιάς. Κατά την επιχείρηση εισέπνευσε τοξικούς καπνούς από τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο υπόγειο και έχασε τις αισθήσεις του. Ωστόσο, οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον απομακρύνουν εγκαίρως.

Τρεις συλλήψεις για την υπόθεση της πυρκαγιάς

Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής τρεις συλλήψεις, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και σε βάρος του πατέρα της οικογένειας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος ήταν 44 και 23 ετών. Ο νεότερος μάλιστα είχε αποφοιτήσει από τη σχολή πυροσβεστών μόλις το περασμένο καλοκαίρι.