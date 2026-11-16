«Να γυρίζουμε στις οικογένειές μας ασφαλείς» - Το φορτισμένο μήνυμα των πυροσβεστών από το Πολυτεχνείο μετά την τραγωδία στο Ζεφύρι - OrangePress

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Με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση πραγματοποιήθηκε η παρουσία των πυροσβεστών στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο, καθώς η πρόσφατη τραγωδία στο Ζεφύρι, με τον θάνατο δύο συναδέλφων τους, παραμένει νωπή. Αντιπροσωπεία της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο, τιμώντας την επέτειο, αλλά και εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια των δύο πυροσβεστών.

Στις δηλώσεις που ακολούθησαν, ο Βασίλης Γιαννάκος, υπάλληλος πυροσβέστης και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, αναφέρθηκε τόσο στη σημασία της διατήρησης της μνήμης της εξέγερσης του Πολυτεχνείου όσο και στις δύσκολες συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα.

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«Τιμούμε σήμερα την εξέγερση του Πολυτεχνείου πριν από μισό και πλέον αιώνα, πάντα μαζί με το λαό στους αγώνες του λαού. Ωστόσο, φέτος είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για εμάς, όπου θρηνούμε μόλις πριν από λίγες μέρες ακόμη δύο συναδέλφους», σημείωσε αρχικά.

«Να γυρίζουμε στις οικογένειές μας ασφαλείς» – Η ανάγκη για μέτρα προστασίας των πυροσβεστών

Ο Βασίλης Γιαννάκος υπογράμμισε ότι το επάγγελμα του πυροσβέστη είναι εκ φύσεως επικίνδυνο, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, προστασίας και ενίσχυσης από την Πολιτεία.

«Σε μια δύσκολη χρονιά, η οποία ως πολύ δύσκολη για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, συνεπεία μάλλον βασικών προβλημάτων έχουμε φτάσει να θρηνούμε αλλεπάλληλα συναδέλφους».

Παράλληλα, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι η προστασία της ζωής τους αποτελεί αυτονόητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική προσφορά τους στην κοινωνία.

«Η δουλειά μας είναι δύσκολη και γι’ αυτό υπάρχει μεγάλη ανάγκη οι πυροσβέστες να αγωνιστούμε για το αυτονόητο, την ασφάλεια των επιχειρήσεών μας, την ασφάλεια στην εργασία μας, να γυρνάμε στις οικογένειές μας ασφαλείς και να προσφέρουμε και στον πολίτη το καλύτερο που χρειάζεται αυτός», κατέληξε.