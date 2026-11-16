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Ένας 43χρονος συνάδελφός τους τραυματίστηκε προσπαθώντας να τους βοηθήσει, αλλά αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω εξάντλησης του οξυγόνου στη φιάλη του.

Οι αρχές εξετάζουν ως πιθανή αιτία της πυρκαγιάς τη ρίψη καυτής στάχτης από ξυλόσομπα σε σημείο με εύφλεκτα υλικά.

Ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό σε βάρος 34χρονης γυναίκας, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον σύζυγό της.

Οι ανήλικες κόρες του ζευγαριού αφέθηκαν ελεύθερες μετά την κατάθεσή τους σχετικά με τη ρίψη των υπολειμμάτων καύσης.

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Σε μια συγκλονιστική περιγραφή των όσων έζησε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι προχώρησε ο 43χρονος πυροσβέστης, ο οποίος τραυματίστηκε στο περιστατικό που στοίχισε τη ζωή σε δύο συναδέλφους του.

Ο ίδιος, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, περιέγραψε την προσπάθειά του να σώσει τον 44χρονο συνάδελφό του, τον οποίο βρήκε πεσμένο κοντά στη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο. Η προσπάθεια, ωστόσο, διακόπηκε αναγκαστικά, καθώς εξαντλήθηκε το οξυγόνο στη φιάλη του.

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«Έσβηνα τη φωτιά με τη μάνικα, αλλά κάποια στιγμή φούντωσαν οι φλόγες. Αντιλήφθηκα τον συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, χθες βράδυ, ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη σε βάρος της 34χρονης Ρομά για εμπρησμό που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο πυροσβεστών. Σε βάρος του 44χρονου συζύγου της κατηγορούμενης, ο οποίος διαφεύγει, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το ίδιο αδίκημα. Αντίθετα, οι κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 13 και 16 ετών, αφέθηκαν ελεύθερες.

Στάχτες και υπολείμματα ξυλόσομπας πετούσαν μητέρα και κόρες στο υπόγειο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η μητέρα υποστήριξε ότι «στις 08:20 περίπου με μία σπάτουλα έβγαλα από την μεταλλική ξυλόσομπα που βρισκόταν στον κύριο χώρο του διαμερίσματος που διαμένω με την οικογένειά μου στάχτη και κάρβουνα από καύση που έγινε το προηγούμενο βράδυ».

«Τα έδωσα στην κόρη μου και της είπα να πάει να τα ρίξει στο κλιμακοστάσιο που υπάρχει στην διπλανή είσοδο του κτηρίου, σε σημείο που συνηθίζουμε να τα πετάμε», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η μία ανήλικη κόρη κατέθεσε: «Μου ζήτησε η μαμά μου, να πάω να αδειάσω στάχτες και κάρβουνα από την ξυλόσομπα του σπιτιού μας, σε ισόγειο κλειστό εγκαταλελειμμένο χώρο που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο που διαμένουμε και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο. Σε σημείο που συνηθίζει η μαμά μου να πετάει τις στάχτες».

Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη σε βάρος της 34χρονης Ρομά για εμπρησμό που οδήγησε στον θάνατο των δύο πυροσβεστών – Πηγή: EPT

Τα θύματα της τραγωδίας

Θύματα της τραγωδίας ήταν ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης.

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Οι δύο πυροσβέστες όρμησαν με αυτοθυσία στη φωτιά αφήνοντας την τελευταία τους πνοή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στο φλεγόμενο κτήριο στο Ζεφύρι. Και οι δύο υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός με πολυετή εμπειρία στο Πυροσβεστικό Σώμα, είχε αποφασίσει να καταταγεί στην Πυροσβεστική πριν από 15 χρόνια, μετά από ένα σοβαρό προσωπικό ατύχημα, ενώ ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης είχε αποφοιτήσει πριν λίγους μήνες.

Ο 44χρονος Ηλίας Βαλάτσος και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ζεφύρι

Πώς ξέσπασε η φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι

Ως πιθανή αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς, που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες στο Ζεφύρι, εξετάζεται η ρίψη στάχτης από ξυλόσομπα στο κλιμακοστάσιο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου.

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Σύμφωνα με τα ευρήματα των αξιωματικών της Πυροσβεστικής, οι δύο γυναίκες που συνελήφθησαν φέρονται να είχαν πετάξει τα υπολείμματα καύσης στις σκάλες που οδηγούσαν στο υπόγειο. Στο συγκεκριμένο σημείο είχαν συγκεντρωθεί απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά που μπορούσαν να αναφλεγούν εύκολα, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι να γλίστρησαν στη σκάλα προς το υπόγειο και να έχασαν τις αισθήσεις τους ή να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των πυκνών καπνών, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να εντοπίσουν την έξοδο.

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι Αττικής. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι Αττικής. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι Αττικής. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Το χρονικό της τραγωδίας

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι, και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών, ηλικίας 44 και 23 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

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Ένας ακόμη πυροσβέστης, 43 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το εσωτερικό του κτηρίου και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ο 44χρονος δέχθηκε προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ο 23χρονος έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο νεότερος πυροσβέστης είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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