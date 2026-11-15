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Παπαντώνης κατήγγειλε την έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας για τους πυροσβέστες, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία του υπουργείου αδιαφορεί για τα αιτήματα των εργαζομένων.

Η παρέμβαση ακολούθησε τον θάνατο δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Οι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν όταν υποχώρησε το πάτωμα του κτιρίου, ενώ ένας ακόμα συνάδελφός τους τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος του σωματείου κατήγγειλε κλίμα εσωτερικών συγκρούσεων και απουσία ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού.

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Σοβαρές αιχμές για τη λειτουργία της Πυροσβεστικής και προσωπικά κατά του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατύπωσε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κώστας Παπαντώνης, με αφορμή τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην τραγωδία που σημειώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο Ζεφύρι Αττικής.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Παπαντώνης περιέγραψε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, καταγγέλλοντας ότι η ηγεσία του υπουργείου δεν ακούει τις επισημάνσεις των εργαζομένων.

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«Πέντε χρόνια είναι ο κ. Τουρνάς στο υπουργείο, ζητάμε να μας δει, αλλά είναι αλαζόνας. Δεν ακούει. Έχουμε το δράμα, να έχουμε έναν υπουργό που δεν ακούει κανένα, νομίζει πως τα ξέρει όλα. Θέλεις να τους πεις πέντε πράγματα στραβά, να τα ακούσει, αλλά δεν σε βλέπει καθόλου. Εργάζομαι στην Πυροσβεστική από το 1980, τέτοιο χάλι δεν έχω ξαναδεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Σωματείου έκανε λόγο για έντονο κλίμα εσωτερικών συγκρούσεων, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις του υπουργού με στελέχη της Πυροσβεστικής και του υπουργείου είναι ιδιαίτερα τεταμένες.

«Έχει τσακωθεί με το μισό αρχηγείο και το μισό υπουργείο. Του φταίνε οι αξιωματικοί, του φταίει ο αρχηγός. Είμαστε μόνιμα σε μια γκρίνια. Όλοι είναι τσιτωμένοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την κατάσταση που επικρατεί», πρόσθεσε.

«Μας είπε πως είμαστε η πληγή του Πυροσβεστικού Σώματος, εμείς οι πυροσβέστες των 900 ευρώ»

«Πρόσφατα ο κ. Τουρνάς μας είπε πως είμαστε η πληγή του Πυροσβεστικού Σώματος, εμείς οι πυροσβέστες, των 900 ευρώ. Το είπε στη Βουλή για τους εποχικούς. Ούτε το ανακάλεσε ποτέ, ούτε είχε την τσίπα να πει παιδιά έκανα λάθος. Είναι ντροπή για τον υπουργό μας. Έχουμε ενημερώσει και τον κ. Μητσοτάκη. Του είπα ότι ο κ. Τουρνάς δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει. Του έχουμε πει ότι δεν πάει καλά το πράγμα και τώρα κυνηγάει αξιωματικούς. Πάντα του φταίνε οι άλλοι και πάντα οι από κάτω. Ε, δεν γίνεται να φταίνε πάντα οι άλλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι πέντε χρόνια στο υπουργείο και δεν έχει κάνει ένα δράμι δουλειά για τους χαμηλόμισθους πυροσβέστες. Και ενημερώνουμε το Μαξίμου και μας λέει ”πήγαμε καλά, είχαμε τις λιγότερες φωτιές”. Πέντε εκατομμύρια που καήκανε επί θητείας Τουρνά είναι επιτυχία; Εκτός εάν μετράνε τα καμένα με τους νεκρούς…», είπε, κλείνοντας ο κ. Κώστας Παπαντώνης.

«Πόσους νεκρούς πρέπει να δουν για να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά;»

Υπενθυμίζουμε πως χθες, ο Πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου των Πυροσβεστών μπροστά από το σημείο της τραγωδίας κατήγγειλε ευθέως την έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας για τους άνδρες του Σώματος.

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«Η φετινή χρονιά είναι από τις χειρότερες… Έχουμε χάσει 13 ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας παράλληλα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε το δυστύχημα: «Υπήρχε μια στριφτή σκάλα μέσα στο κτήριο, και είχε μια εγκοπή κάτω, ένα υπόγειο, και ήταν γεμάτο από σκουπίδια και από φωτιά. Πάτησαν πάνω στη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό».

Ο ίδιος διερωτήθηκε σε έντονο ύφος: «Δεν γίνεται να χάνουμε ανθρώπους για τα κτήρια. Πόσους νεκρούς πρέπει να δει ο Μητσοτάκης για να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά;». Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του κατά του αρμόδιου Υπουργού: «Έξι χρόνια φωνάζουμε στον Τουρνά (τον Υπουργό) ότι δεν έχουν πάρει μέτρα ατομικής προστασίας οι πυροσβέστες, και αυτός, αντί να δει τι θα κάνει, μας έκανε ΕΔΕ και μας έβαλε πρόστιμο».

Το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί τον χαμό δύο πυροσβεστών

Οι δύο άνδρες υπηρετούσαν ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που είχε εκδηλωθεί σε εγκαταλελειμμένο τριώροφο κτίριο.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν οι τρεις πυροσβέστες εισήλθαν στο ισόγειο του κτιρίου, το πάτωμα υποχώρησε, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο υπόγειο. Ο ένας από αυτούς κατάφερε να βγει από το κτίριο, ενώ οι άλλοι δύο εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια.

Ο 44χρονος Ηλίας Βαλάτσος και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ένας ακόμη πυροσβέστης τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι, και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ένας ακόμη πυροσβέστης, 43 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

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Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το εσωτερικό του κτηρίου και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ο 44χρονος δέχθηκε προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ο 23χρονος έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο νεότερος πυροσβέστης είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα.