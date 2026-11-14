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Κατά την επιχείρηση στο εσωτερικό του κτηρίου, σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος της κατασκευής με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των ανδρών.

Ένας ακόμη πυροσβέστης τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

Το Πυροσβεστικό Σώμα κήρυξε πένθος, ενώ διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11) μετά από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι του δήμου Φυλής με αποτέλεσμα δύο πυροσβέστες, ηλικίας 23 και 44 ετών να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστεί ένας πυροσβέστης.

Όλα εκτυλίχθηκαν σήμερα το πρωί, όταν περίπου στις 11:40 το πρωί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον δήμο Φυλής. Λίγο αργότερα στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

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Την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτηρίου προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά, ένα κομμάτι του κτηρίου υποχώρησε με αποτέλεσμα κάποιοι να εγκλωβιστούν.

Δύο από τους πυροσβέστες ανασύρθηκαν αρχικά χωρίς τις αισθήσεις τους και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθούν στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ ανασύρθηκε και ένας τρίτος τραυματισμένος. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκαν οι θάνατοι του 23χρονου και 44χρονου πυροσβέστη.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, λόγω των καπνών και των συνθηκών που επικρατούσαν στο εσωτερικό του φλεγόμενου κτηρίου, ή εάν καταπλακώθηκαν από τα δομικά υλικά που κατέρρευσαν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς και οι συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση τμήματος του κτηρίου, παραμένουν υπό διερεύνηση. Για τον σκοπό αυτό έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, ενώ κρίσιμα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν και από τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών θανάτου των δύο πυροσβεστών.

«Πάτησαν στη σκάλα και έπεσαν στο κενό, δεν μπορούσαν να βγουν, ήταν μες στη φωτιά»

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, μίλησε με δάκρυα στα μάτια για το τραγικό συμβάν. Σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τις ζωές τους οι δύο πυροσβέστες, επισήμανε ότι «υπήρχε μια στριφτή σκάλα, είχε μια εγκοπή, κάτω ένα υπόγειο και ήταν γεμάτη από σκουπίδια και από φωτιά. Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό. Αυτά μου έχουνε πει. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο και πόσο μπορεί να ισχύει. Αυτό μου είπαν οι περισσότεροι συνάδελφοι που ρώτησα. […]

«Στο υπόγειο κάτω από τα σκουπίδια που ήτανε στη σκάλα, την περιστρεφόμενη. Ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να ξαναβγούνε πάλι, ήταν όλα μες στη φωτιά», σημείωσε.

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«Δεν ήταν μεγάλη φωτιά, είδαμε καπνούς, κλαίγανε οι πυροσβέστες», λέει κάτοικος της περιοχής

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν ξέσπασε η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτήριο περιγράφει κάτοικος της περιοχής.

«Κατά τις 11:30 ακούσαμε σειρήνες. Βγήκαμε έξω, είδαμε φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ήρθαν οι πυροσβέστες, μετά είδαμε δυνάμεις της αστυνομίας να έρχονται, ασθενοφόρα, προφανώς κάποιοι πυροσβέστες… κάτι έγινε μέσα, δεν γνωρίζουμε εμείς λεπτομέρειες, γιατί δεν μας άφησαν να πλησιάσουμε. Ευχόμαστε να είναι καλά τα παιδιά. Δεν είδαμε πολύ μεγάλη φωτιά. Καπνούς είδαμε. Παλιά ήταν αλουμινάδικο, εργαστήριο, και έκανε αλουμίνια, πόρτες», τόνισε.

«Ήρθαν οι δυνάμεις, ήταν αγχωμένοι, κλαίγανε οι πυροσβέστες», πρόσθεσε, ενώ δεν γνωρίζει αν έπεσε κάτι πάνω στους πυροσβέστες γιατί δεν τους άφησαν να πλησιάσουν.

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«Η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους», λέει ο Τουρνάς

«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. «Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

«Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση», ανέφερε επίσης ο υπουργός.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτήριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική.

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Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

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Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

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