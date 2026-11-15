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Οι αρχές συνέλαβαν μια 34χρονη και τις δύο ανήλικες κόρες της, καθώς η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από εναπόθεση υπολειμμάτων καύσης στο κλιμακοστάσιο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζει το ενδεχόμενο οι πυροσβέστες να έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις λόγω εξάντλησης του οξυγόνου τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 44χρονου συζύγου της συλληφθείσας, ο οποίος αναζητείται από τις αρμόδιες αρχές.

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Καθώς οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι στο Πυροσβεστικό Σώμα θρηνούν την απώλεια εν ώρα καθήκοντος των δύο πυροσβεστών κατά την κατάσβεση φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμου εξετάζει τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς ενώ ήδη έχον γίνει τρεις συλλήψεις.

Οι νεκροί πυροσβέστες είναι ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης-που είχε αποφοιτήσει μόλις πριν λίγους μήνες από την Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαϊδας- και ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός που είχαν εισέλθει στο κτήριο επί της Κατσαντώνη στο Ζεφύρι. Βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε υπόγειο χώρο και ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ ένας ακόμη συνάδελφός τους, ηλικίας 43 ετών, τραυματίστηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στ 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

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Συλληφθέντες είναι μια 34χρονη γυναίκας και οι δύο ανήλικες κόρες της, 13 και 16 ετών ενώ αναζητείται ο 44χρονος συζυγός. Από το μέχρι στιγμής συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό προκύπτει ότι το ζευγάρι και τα κορίτσια εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν στον ισόγειο χώρο, όπου διέμεναν.

«Η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς», αναφέρει η Πυροσβεστική.

Τα δύο σενάρια για τον θάνατο των πυροσβεστών

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζουν δύο ενδεχόμενα για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών και τον τραυματισμό του τρίτου.

Το πρώτο είναι οι δύο πυροσβέστες να γλίστρησαν στη σκάλα και να έπεσαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και στη συνέχεια να χάσουν τη ζωή τους. Το δεύτερο, το οποίο εμφανίζεται ως επικρατέστερο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι να αποπροσανατολίστηκαν στον υπόγειο χώρο εξαιτίας των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν και να έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις, καθώς οι φιάλες οξυγόνου που έφεραν στην πλάτη τους είχαν πλέον αδειάσει.

Σημειώνεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου, σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Κατσαντώνη στο Ζεφύρι.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες από τρεις πυροσβεστικούς σταθμούς, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρεις πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψαν στα τραύματά τους. Ο τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν στο ισόγειο του κτηρίου, κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο κτήριο και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.