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Για μία ακόμη φορά το πολιτικό σύστημα έσπευσε να εκφράσει τη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του για δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ζεφύρι. Οι γνωστές δηλώσεις, τα καθιερωμένα λόγια συμπαράστασης, η αναγνώριση της αυτοθυσίας. Μόνο που τα συλλυπητήρια δεν σβήνουν τις κυβερνητικές ευθύνες. Και μάλιστα αυτή τη φορά υπήρξε και κάτι άλλο. Η οργισμένη παρέμβαση εκπροσώπου των πυροσβεστών, που δεν περιορίστηκε στο πένθος, αλλά έθεσε ευθέως ζητήματα ευθυνών και διαχρονικών παραλείψεων.

«Δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε οχήματα, δεν έχουμε στολές».

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Αν είναι δυνατόν! Αυτή είναι η πραγματικότητα που περιγράφουν άνθρωποι οι οποίοι καλούνται καθημερινά να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, συχνά διακινδυνεύοντας και θυσιάζοντας τη δική τους. Έξι νεκροί σε δέκα μήνες.

Ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος, ο Προέδρος των πυροσβεστών, κατήγγειλε ότι στο συγκεκριμένο εγκαταλελειμμένο κτίριο η Πυροσβεστική είχε κληθεί επανειλημμένα. Μίλησε για συνεχείς πυρκαγιές, αναφέρθηκε σε προβλήματα που αποδίδει σε ομάδες Ρομά και περιέγραψε ανάλογες καταστάσεις στον Ασπρόπυργο, στα Μέγαρα και στον Βλυχό.

Οι καταγγελίες αυτές σίγουρα απαιτούν διερεύνηση και συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Το κυριότερο, όμως, είναι όσα δεν ακούσαμε από την πολιτική ηγεσία.

Πόσοι πυροσβέστες λείπουν; Πόσα οχήματα χρειάζονται αντικατάσταση; Γιατί καταγγέλλονται ελλείψεις ακόμη και στις στολές; Ποιος ελέγχει την επικινδυνότητα εγκαταλελειμμένων κτιρίων όπου επαναλαμβάνονται πυρκαγιές;

Και κάτι ακόμα πολύ σοβαρό: Παραμένει εκκρεμές εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών στις επιχειρήσεις.

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Και αντί συγκεκριμένων απαντήσεων, περισσεύουν τα συλλυπητήρια.

Είναι η γνωστή πολιτική σοφιστεία: τιμούμε τους νεκρούς, εξυμνούμε την προσφορά τους, αλλά αποφεύγουμε να συζητήσουμε όσα ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία.

Οι πυροσβέστες δεν χρειάζονται μόνο χειροκροτήματα και επικήδειους. Χρειάζονται προσωπικό, μέσα, εξοπλισμό και προστασία.

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Και η Πολιτεία οφείλει επιτέλους να απαντήσει. Όχι με άλλα συλλυπητήρια. Με πράξεις.

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