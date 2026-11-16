Πολυτεχνείο: Σε εξέλιξη οι εορτασμοί για την 53η επέτειο - Πηγή: EUROKINISSI

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με πλήθος κόσμου να καταθέτει λουλούδια και στεφάνια.

Το κοινό έχει πρόσβαση στον χώρο από την κεντρική πύλη και τις οδούς Στουρνάρη και Τοσίτσα, ακολουθώντας το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας.

Οι αρχές έχουν αναπτύξει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις άνω των 5.000 ατόμων στο κέντρο της πόλης για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των δράσεων.

Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγορεύσεις στάσης, στάθμευσης και διακοπές κυκλοφορίας σε πολλούς δρόμους της πρωτεύουσας μέχρι την Τετάρτη.

Η αστυνομική επιτήρηση ενισχύεται από αέρος με χρήση ελικοπτέρων και drones, τα οποία μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο της αστυνομίας.

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο, με πλήθος κόσμου να συμμετέχει στις επετειακές δράσεις και τις καταθέσεις λουλουδιών και στεφάνων, τιμώντας τους αγώνες των φοιτητών για Δημοκρατία και Ελευθερία.

Σήμερα οι πύλες θα ανοίξουν στις 08:30 και θα κλείσουν στις 18:00, ενώ την Τρίτη 17 Νοέμβρη οι πύλες θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 13:00.

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Η πρόσβαση του κοινού πραγματοποιείται από την κεντρική πύλη αλλά και από τις οδούς Στουρνάρη και Τοσίτσα.

Χθες πρώτη μέρα των τριήμερων εκδηλώσεων αυξημένη ήταν η προσέλευση κόσμου. Μικρά παιδιά και οικογένειες βρέθηκαν στο Πολυτεχνείο αφήνοντας γαρύφαλλα και στεφάνια.

Την ίδια ώρα, αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και ενισχυμένους ελέγχους σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας, στο πλαίσιο της ομαλής διεξαγωγής των εκδηλώσεων. Παράλληλα από χθες Κυριακή έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία στο κέντρο της Αθήνας

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο της Αθήνας, ενόψει των επετειακών εκδηλώσεων. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες έχουν επιστρατευτεί, με επίκεντρο τη συμβολή των οδών Πατησίων και Στουρνάρη, αλλά και τους γύρω δρόμους του ιστορικού κτηρίου.

Στα μέτρα ασφαλείας συμμετέχουν δυνάμεις της ΟΠΚΕ, διμοιρίες των ΜΑΤ, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας, οι οποίοι έχουν αναλάβει την επιτήρηση της περιοχής και τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των συγκεντρώσεων. Στους δρόμους της Αθήνας βρίσκει κανείς και τους «Αίαντες» της Ελληνικής Αστυνομίας (γνωστούς και ως «Αύρες»), τα ειδικά τεθωρακισμένα οχήματα που χρησιμοποιούνται κυρίως από τις δυνάμεις καταστολής και αντιμετώπισης επεισοδίων.

Την ίδια ώρα, η αστυνομική επιτήρηση ενισχύεται από αέρος, με drones και ελικόπτερα να μεταφέρουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Από εκεί, οι αρμόδιοι αξιωματικοί παρακολουθούν τις εξελίξεις και συντονίζουν τις δυνάμεις ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου από τις 06:00 καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων:

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Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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