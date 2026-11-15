Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

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Οι πρυτανικές αρχές επέβαλαν περιορισμούς στην πρόσβαση και το ωράριο λειτουργίας των κτιρίων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από φοιτητικούς συλλόγους και αντιστασιακές οργανώσεις.

Παράλληλα, στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται συμβολικές δράσεις, εκδηλώσεις και προετοιμασίες ενόψει της καθιερωμένης πορείας της 17ης Νοεμβρίου.

Οι εκδηλώσεις τιμής θα κορυφωθούν την Τρίτη με μαζικές συγκεντρώσεις και πορείες προς την αμερικανική πρεσβεία, αναδεικνύοντας τα διαχρονικά μηνύματα της ιστορικής εξέγερσης του 1973.

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Με την παρουσία πλήθους κόσμου, φοιτητών, μαθητών και πολιτών κάθε ηλικίας στο Πολυτεχνείο Αθήνας και Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για την 53η επέτειο της εξέγερσης. Ο ιστορικός χώρος στην Αθήνα άνοιξε τις πύλες του, με πολίτες να προσέρχονται για να αφήσουν ένα λουλούδι, να καταθέσουν στεφάνια και να τιμήσουν όσους συμμετείχαν στον αγώνα κατά της δικτατορίας.

Κόκκινα γαρύφαλλα, στεφάνια, παιδικές ζωγραφιές και συνθήματα συνθέτουν το σκηνικό στον χώρο του Πολυτεχνείου, όπου από τις πρωινές ώρες η προσέλευση είναι αυξημένη. Γονείς με μικρά παιδιά, σχολεία, φοιτητές και εργαζόμενοι συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται δράσεις και εκθέσεις αφιερωμένες στην ιστορική επέτειο.

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Το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», αλλά και το «Έξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ», δεσπόζουν στην ιστορική πύλη, υπενθυμίζοντας τα μηνύματα της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973.

Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν έως την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οπότε και θα κορυφωθούν με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Πολυτεχνείο: Αντιδράσεις για τους περιορισμούς που ανακοίνωσε ο πρύτανης

Η έναρξη του φετινού εορτασμού στην Αθήνα πραγματοποιείται εν μέσω αντιδράσεων για τις αποφάσεις των πρυτανικών αρχών σχετικά με τη λειτουργία του ιστορικού συγκροτήματος.

Ειδικότερα, η Πρυτανεία ανακοίνωσε περιορισμούς στην πρόσβαση στους χώρους του Πολυτεχνείου, προβλέποντας το κλείσιμο των κτιρίων στις 18:00, ενώ παράλληλα ζήτησε τη συνδρομή της ΓΑΔΑ, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Οι αποφάσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα, με φοιτητικούς συλλόγους να ζητούν την ανάκλησή τους και να υποστηρίζουν ότι ο εορτασμός της επετείου πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς αποκλεισμούς από τον ιστορικό χώρο.

Αντιδράσεις υπήρξαν επίσης για τη μη παραχώρηση αίθουσας στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), ο οποίος εκπροσωπεί ανθρώπους που διώχθηκαν από το δικτατορικό καθεστώς.

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Παρά τις διαφωνίες, οι φοιτητικοί σύλλογοι προχώρησαν στις προγραμματισμένες δράσεις, δίνοντας το «παρών» στον χώρο του Πολυτεχνείου. Στεφάνι κατέθεσαν και στρατευμένοι, με τους παρευρισκόμενους να φωνάζουν συνθήματα.

Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός στο Πολυτεχνείο για την 53η επέτειο από την εξέγερση. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την επέτειο. Κυριακη 14 Νοεμβριου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Πολυτεχνείο: Τριήμερες εκδηλώσεις και στη Θεσσαλονίκη – Το πρόγραμμα

Στο κλίμα της επετείου βρίσκεται και η Θεσσαλονίκη, όπου ξεκίνησαν σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, οι τριήμερες εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματίσει σειρά δράσεων στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με στόχο την απόδοση τιμής στην εξέγερση και την ανάδειξη των μηνυμάτων της.

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Ξεκίνησαν οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης και στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης – Πηγή: thestival.gr

Σήμερα, οι φοιτητές προχωρούν σε συμβολική κατάληψη της Πολυτεχνικής Σχολής, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται δράσεις, δημιουργία πανό και προετοιμασία υλικού ενόψει της πορείας της 17ης Νοεμβρίου.

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 18:00, έχει προγραμματιστεί εκδήλωση των Φοιτητικών Συλλόγων με τη συμμετοχή της ΕΔΥΕΘ και του ΕΣΔΕΠ, με θέμα «Σύγχρονα διδάγματα του Πολυτεχνείου σε καιρό πολέμου». Θα ακολουθήσουν συναυλία και μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, με κατάθεση στεφάνων από μαζικούς φορείς στις 12:00 και συγκέντρωση στις 18:00 στο Πολυτεχνείο, από όπου θα ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία.

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