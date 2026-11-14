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Αύριο, στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος: 15 Νοεμβρίου 1973. Η κατάληψη μεγαλώνει, ο κόσμος κατακλύζει την Πατησίων και η φωνή του ελεύθερου ραδιοφωνικού σταθμού αρχίζει να ακούγεται στην Αθήνα.

Το Πολυτεχνείο είχε αρχίσει.

Και αυτή η απόφαση αποτέλεσε την αρχή μιας από τις σημαντικότερες εξεγέρσεις της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Εκείνο που γνώριζαν ήταν ότι δεν ήθελαν να συνεχίσουν να ζουν χωρίς ελευθερία.

Δεν γνώριζαν το μέγεθος της αιματοχυσίας που θα προκαλούσε η καταστολή.

Δεν γνώριζαν ότι τρεις ημέρες αργότερα στρατιωτικές δυνάμεις θα εισέβαλλαν στο ίδρυμα.

Δεν γνώριζαν τι θα ακολουθούσε.

Οργάνωσαν επιτροπές, διατύπωσαν αιτήματα και ύψωσαν τη φωνή τους απέναντι στη δικτατορία.

Το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου 1973, εκατοντάδες νέοι αποφάσισαν να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η πρώτη νύχτα που άλλαξε την ιστορία

Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου.

Χρειάζεται θεσμούς, ελευθερία του Τύπου, ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, πολιτική συμμετοχή και διαρκή υπεράσπιση των δικαιωμάτων.

Η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητη ούτε ανεπίστρεπτη κατάκτηση.

Ωστόσο, τα αιτήματα για δημοκρατία, ελεύθερη παιδεία, κοινωνική δικαιοσύνη και σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο δημόσιου διαλόγου.

Οι περισσότεροι σημερινοί φοιτητές γεννήθηκαν πολλές δεκαετίες μετά τη δικτατορία.

Οι γενιές έχουν αλλάξει.

Το 2026 συμπληρώνονται 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

53 χρόνια μετά: Η ιστορική παρακαταθήκη

Και είχε δημιουργήσει ένα σύμβολο αντίστασης που θα παρέμενε ζωντανό στη συλλογική μνήμη.

Είχε αναδείξει μια νέα γενιά που διεκδικούσε ανοιχτά τη δημοκρατία.

Είχε καταδείξει ότι η δικτατορία δεν διέθετε την κοινωνική συναίνεση που επιδίωκε να παρουσιάζει.

Ωστόσο, το Πολυτεχνείο είχε ήδη καταφέρει κάτι ιστορικά καθοριστικό.

Η οριστική κατάρρευση της χούντας ήρθε τον Ιούλιο του 1974, μετά το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή.

Στις 25 Νοεμβρίου 1973, ο Δημήτριος Ιωαννίδης ανέτρεψε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και εγκαθίδρυσε μια ακόμη σκληρότερη μορφή δικτατορικής εξουσίας.

Η εξέγερση δεν ανέτρεψε αμέσως το στρατιωτικό καθεστώς.

Το Πολυτεχνείο και η πτώση της δικτατορίας

Η ιστορική μνήμη δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται τεκμήρια, ονόματα και αλήθεια.

Η απουσία τεκμηριωμένων θανάτων από την εισβολή του άρματος μέσα στον χώρο του ιδρύματος δεν αναιρεί τους αποδεδειγμένους νεκρούς της καταστολής.

Η διάκριση ανάμεσα στους νεκρούς των γεγονότων και σε ισχυρισμούς για θανάτους μέσα στο ίδιο το κτίριο είναι ιστορικά απαραίτητη.

Η έρευνα καταγράφει επίσης περιπτώσεις που χρειάζονται περαιτέρω τεκμηρίωση.

Οι θάνατοι συνδέονται με την καταστολή της εξέγερσης και τα γεγονότα στους δρόμους της Αθήνας.

Η ιστορική έρευνα του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, έχει τεκμηριώσει 24 επώνυμες περιπτώσεις νεκρών κατά τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1973.

Η εξέγερση θα κατασταλεί βίαια τις επόμενες ημέρες, με αποκορύφωμα την εισβολή του άρματος μάχης στην κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου.

Οι 24 τεκμηριωμένοι νεκροί και η ιστορική αλήθεια

Γιατί χωρίς την απόφαση των φοιτητών να παραμείνουν μέσα στο Πολυτεχνείο το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου, η ιστορία θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί διαφορετικά.

Η πρώτη ημέρα, όμως, παραμένει καθοριστική.

Η συμμετοχή του κόσμου θα ενισχύσει τη δυναμική της κατάληψης και θα αναγκάσει το καθεστώς να αντιμετωπίσει μια μαζική αντιδικτατορική κινητοποίηση.

Η εξέγερση θα αποκτήσει ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά.

Τις επόμενες ημέρες θα προστεθούν μαθητές, εργαζόμενοι, οικοδόμοι, αγρότες και πολίτες διαφορετικών ηλικιών.

Το Πολυτεχνείο δεν θα παραμείνει μια υπόθεση αποκλειστικά των φοιτητών.

Από τη φοιτητική διαμαρτυρία στη λαϊκή εξέγερση

Σε μια χώρα όπου η ενημέρωση ελέγχεται από τη δικτατορία, οι φοιτητές θα δημιουργήσουν τη δική τους ανεξάρτητη φωνή.

Το περίφημο κάλεσμα «Εδώ Πολυτεχνείο» θα συνδεθεί με μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φωνές των εκπομπών θα είναι η Μαρία Δαμανάκη, ο Δημήτρης Παπαχρήστος, η Τώνια Μοροπούλου και ο Μίλτος Χαραλαμπίδης.

Η οργανωμένη λειτουργία του αρχίζει το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου, με πομπό που κατασκευάστηκε στα εργαστήρια της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες των φοιτητών θα είναι η δημιουργία του ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός που θα ακουστεί σε όλη την Αθήνα

Η πρώτη νύχτα της εξέγερσης έχει αρχίσει.

Στους γύρω δρόμους η παρουσία του κόσμου μεγαλώνει.

Οι φοιτητές οργανώνουν τις επιτροπές τους και προετοιμάζονται να παραμείνουν στο ίδρυμα.

Ωστόσο, την πρώτη ημέρα δεν πραγματοποιείται η στρατιωτική επέμβαση που θα ακολουθήσει τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου.

Η συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο αποτελεί ανοιχτή πρόκληση για ένα καθεστώς που έχει στηρίξει την εξουσία του στον φόβο και στην καταστολή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Η αστυνομία και η πρώτη αντίδραση του καθεστώτος

Τα συνθήματα αυτά θα ξεπεράσουν τα όρια του Πολυτεχνείου και θα γίνουν ιστορικά σύμβολα της Μεταπολίτευσης.

Σταδιακά προστίθεται με ιδιαίτερη ένταση και το αίτημα της εθνικής ανεξαρτησίας.

Η ελευθερία αποτελεί τον κεντρικό πολιτικό στόχο.

Η παιδεία εκφράζει την απαίτηση για ελεύθερη γνώση και εκπαίδευση.

Οι τρεις αυτές λέξεις συνοψίζουν τις βασικές διεκδικήσεις μιας κοινωνίας που ζει χωρίς δημοκρατικά δικαιώματα.

Ανάμεσα στα συνθήματα που κυριαρχούν είναι το «Κάτω η χούντα», το αίτημα για περισσότερα χρήματα στην παιδεία και, κυρίως, το ιστορικό «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία».

Τα συνθήματα που έγιναν ιστορία

Η δικτατορία αντιμετωπίζει πλέον μια κινητοποίηση που δεν περιορίζεται στις αίθουσες διδασκαλίας.

Η Πατησίων αποκτά σταδιακά τον χαρακτήρα ενός μεγάλου δημόσιου χώρου διαμαρτυρίας.

Έξω από το ίδρυμα συγκεντρώνονται πολίτες που εκφράζουν τη συμπαράστασή τους.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί ιστορική εκτίμηση και όχι επίσημη απογραφή.

Σύμφωνα με ένα από τα αναλυτικά χρονικά της εξέγερσης, περίπου στις εννέα το βράδυ βρίσκονται μέσα στο Πολυτεχνείο 1.500 φοιτητές.

Πρέπει να εξασφαλιστούν η περιφρούρηση του χώρου, η επικοινωνία με τον κόσμο, η συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων και η διατύπωση των αιτημάτων.

Η οργάνωση είναι απαραίτητη.

Το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου συγκροτείται η πρώτη Συντονιστική Επιτροπή της κατάληψης, με εκπροσώπους των φοιτητών.

Η κατάληψη έχει αρχίσει.

Η απόφαση να συνεχιστεί η κινητοποίηση και τη νύχτα αποτελεί καθοριστική καμπή.

Σύμφωνα με ιστορικά χρονικά, γύρω στις επτά το απόγευμα εκατοντάδες φοιτητές παραμένουν στο ίδρυμα.

Η κατάληψη δεν υπήρξε αποτέλεσμα ενός ενιαίου, προαποφασισμένου σχεδίου. Διαμορφώθηκε μέσα από τις ίδιες τις εξελίξεις της ημέρας.

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και έντονες συζητήσεις.

Οι φοιτητές συζητούν αν πρέπει να αποχωρήσουν ή να παραμείνουν στο Πολυτεχνείο.

Το απόγευμα η κατάσταση έχει αποκτήσει νέα δυναμική.

Από τις συνελεύσεις στην απόφαση για κατάληψη

Το φοιτητικό αίτημα για ελεύθερες εκλογές αρχίζει να μετατρέπεται σε ανοιχτή πολιτική αμφισβήτηση της δικτατορίας.

Στο προαύλιο και στους γύρω δρόμους ακούγονται ολοένα και περισσότερα συνθήματα.

Η παρουσία τους ενισχύει αποφασιστικά τη συγκέντρωση.

Η μετακίνησή τους συνδέεται και με πληροφορίες για επεισόδια με την αστυνομία.

Σύμφωνα με το ιστορικό χρονολόγιο του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον αντιδικτατορικό αγώνα, περίπου στις δύο το μεσημέρι φτάνουν στο Πολυτεχνείο 300 έως 600 φοιτητές από άλλες σχολές, κυρίως από τη Νομική, τη Φυσικομαθηματική και την Ιατρική.

Παράλληλα πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αθήνας.

Οι συνελεύσεις έχουν ως βασικό αντικείμενο την κυβερνητική πολιτική απέναντι στα πανεπιστήμια και τις φοιτητικές εκλογές.

Από το πρωί, φοιτητές συγκεντρώνονται στο Πολυτεχνείο.

Το Πολυτεχνείο θα γινόταν το επόμενο και καθοριστικό βήμα.

Στις 4 Νοεμβρίου 1973, οι κινητοποιήσεις με αφορμή το μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου είχαν οδηγήσει σε συγκρούσεις με την αστυνομία.

Οι φοιτητές ζητούσαν ελεύθερες εκλογές στους συλλόγους τους και τερματισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Η χούντα προσπαθούσε να ελέγξει τους φοιτητικούς συλλόγους, να επιβάλει διορισμένες διοικήσεις και να αντιμετωπίσει τους αντιφρονούντες ακόμη και με αναγκαστική στράτευση.

Στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 1973, φοιτητές είχαν καταλάβει τη Νομική Σχολή Αθηνών, διεκδικώντας ελευθερία, δημοκρατία και σεβασμό στα πανεπιστημιακά δικαιώματα.

Το φοιτητικό κίνημα είχε ήδη αναπτύξει σημαντική αντιδικτατορική δράση.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν εμφανίστηκε ξαφνικά.

Η Νομική είχε ανοίξει τον δρόμο

Για τους φοιτητές, όμως, το βασικό πρόβλημα παραμένει: δεν υπάρχει πραγματική δημοκρατία.

Τον Οκτώβριο έχει αναλάβει πρωθυπουργός ο Σπύρος Μαρκεζίνης, στο πλαίσιο μιας σχεδιαζόμενης μετάβασης σε περιορισμένη κοινοβουλευτική λειτουργία υπό την εποπτεία της δικτατορίας.

Το καθεστώς του Γεωργίου Παπαδόπουλου επιχειρεί το 1973 μια ελεγχόμενη πολιτική φιλελευθεροποίηση, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τον αυταρχικό χαρακτήρα του.

Η ΕΣΑ, και ιδιαίτερα το ΕΑΤ-ΕΣΑ, έχει συνδεθεί με τις πιο σκοτεινές πρακτικές καταστολής και βασανιστηρίων.

Χιλιάδες πολίτες έχουν υποστεί διώξεις για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις.

Η στρατιωτική δικτατορία έχει καταργήσει τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, έχει περιορίσει τις ελευθερίες και έχει επιβάλει αυστηρό έλεγχο στην ενημέρωση.

Έχουν περάσει έξι χρόνια και σχεδόν επτά μήνες από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967.

Η Ελλάδα του 1973 και η δικτατορία των συνταγματαρχών

Κανείς από όσους βρίσκονται εκεί δεν μπορεί να γνωρίζει ότι μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες το Πολυτεχνείο θα μετατραπεί στο ισχυρότερο σύμβολο της αντίστασης απέναντι στη δικτατορία.

Το απόγευμα και το βράδυ, οι συγκεντρωμένοι αποφασίζουν να παραμείνουν μέσα.

Φοιτητές από άλλες πανεπιστημιακές σχολές κατευθύνονται προς το Πολυτεχνείο.

Σύντομα ακούγονται αντιδικτατορικά συνθήματα. Η αστυνομία κινητοποιείται και περικυκλώνει το ίδρυμα.

Εκατοντάδες φοιτητές συγκεντρώνονται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , στην οδό Πατησίων. Αρχίζουν γενικές συνελεύσεις, συζητούν, διαφωνούν, αποφασίζουν.

Στο κέντρο της Αθήνας, όμως, κάτι αρχίζει να αλλάζει.

Η λογοκρισία, οι συλλήψεις, οι εξορίες, οι φυλακίσεις και τα βασανιστήρια αποτελούν μέρος της πραγματικότητας ενός καθεστώτος που έχει καταργήσει τις δημοκρατικές ελευθερίες.

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 1973. Αθήνα. Η Ελλάδα βρίσκεται στον έβδομο χρόνο της στρατιωτικής δικτατορίας που επιβλήθηκε στις 21 Απριλίου 1967.

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Σαν σήμερα 14 Νοεμβρίου 1973: Πολυτεχνείο – Έτσι άναψε η φωτιά της εξέγερσης κατά της χούντας

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 1973. Αθήνα. Η Ελλάδα βρίσκεται στον έβδομο χρόνο της στρατιωτικής δικτατορίας που επιβλήθηκε στις 21 Απριλίου 1967.

Η λογοκρισία, οι συλλήψεις, οι εξορίες, οι φυλακίσεις και τα βασανιστήρια αποτελούν μέρος της πραγματικότητας ενός καθεστώτος που έχει καταργήσει τις δημοκρατικές ελευθερίες.

Στο κέντρο της Αθήνας, όμως, κάτι αρχίζει να αλλάζει.

Εκατοντάδες φοιτητές συγκεντρώνονται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην οδό Πατησίων. Αρχίζουν γενικές συνελεύσεις, συζητούν, διαφωνούν, αποφασίζουν.

Σύντομα ακούγονται αντιδικτατορικά συνθήματα. Η αστυνομία κινητοποιείται και περικυκλώνει το ίδρυμα.

Φοιτητές από άλλες πανεπιστημιακές σχολές κατευθύνονται προς το Πολυτεχνείο.

Το απόγευμα και το βράδυ, οι συγκεντρωμένοι αποφασίζουν να παραμείνουν μέσα.

Η κατάληψη αρχίζει.

Κανείς από όσους βρίσκονται εκεί δεν μπορεί να γνωρίζει ότι μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες το Πολυτεχνείο θα μετατραπεί στο ισχυρότερο σύμβολο της αντίστασης απέναντι στη δικτατορία.

Η Ελλάδα του 1973 και η δικτατορία των συνταγματαρχών

Έχουν περάσει έξι χρόνια και σχεδόν επτά μήνες από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967.

Η στρατιωτική δικτατορία έχει καταργήσει τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, έχει περιορίσει τις ελευθερίες και έχει επιβάλει αυστηρό έλεγχο στην ενημέρωση.

Χιλιάδες πολίτες έχουν υποστεί διώξεις για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις.

Η ΕΣΑ, και ιδιαίτερα το ΕΑΤ-ΕΣΑ, έχει συνδεθεί με τις πιο σκοτεινές πρακτικές καταστολής και βασανιστηρίων.

Το καθεστώς του Γεωργίου Παπαδόπουλου επιχειρεί το 1973 μια ελεγχόμενη πολιτική φιλελευθεροποίηση, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τον αυταρχικό χαρακτήρα του.

Τον Οκτώβριο έχει αναλάβει πρωθυπουργός ο Σπύρος Μαρκεζίνης, στο πλαίσιο μιας σχεδιαζόμενης μετάβασης σε περιορισμένη κοινοβουλευτική λειτουργία υπό την εποπτεία της δικτατορίας.

Για τους φοιτητές, όμως, το βασικό πρόβλημα παραμένει: δεν υπάρχει πραγματική δημοκρατία.

Η Νομική είχε ανοίξει τον δρόμο

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν εμφανίστηκε ξαφνικά.

Το φοιτητικό κίνημα είχε ήδη αναπτύξει σημαντική αντιδικτατορική δράση.

Στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 1973, φοιτητές είχαν καταλάβει τη Νομική Σχολή Αθηνών, διεκδικώντας ελευθερία, δημοκρατία και σεβασμό στα πανεπιστημιακά δικαιώματα.

Ακολούθησε νέα κινητοποίηση τον Μάρτιο.

Η χούντα προσπαθούσε να ελέγξει τους φοιτητικούς συλλόγους, να επιβάλει διορισμένες διοικήσεις και να αντιμετωπίσει τους αντιφρονούντες ακόμη και με αναγκαστική στράτευση.

Οι φοιτητές ζητούσαν ελεύθερες εκλογές στους συλλόγους τους και τερματισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Στις 4 Νοεμβρίου 1973, οι κινητοποιήσεις με αφορμή το μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου είχαν οδηγήσει σε συγκρούσεις με την αστυνομία.

Η ένταση μεγάλωνε.

Το Πολυτεχνείο θα γινόταν το επόμενο και καθοριστικό βήμα.

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου: Οι πρώτες συγκεντρώσεις

Από το πρωί, φοιτητές συγκεντρώνονται στο Πολυτεχνείο.

Οι συνελεύσεις έχουν ως βασικό αντικείμενο την κυβερνητική πολιτική απέναντι στα πανεπιστήμια και τις φοιτητικές εκλογές.

Στις σχολές επικρατεί αναβρασμός.

Παράλληλα πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αθήνας.

Σύμφωνα με το ιστορικό χρονολόγιο του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον αντιδικτατορικό αγώνα, περίπου στις δύο το μεσημέρι φτάνουν στο Πολυτεχνείο 300 έως 600 φοιτητές από άλλες σχολές, κυρίως από τη Νομική, τη Φυσικομαθηματική και την Ιατρική.

Η μετακίνησή τους συνδέεται και με πληροφορίες για επεισόδια με την αστυνομία.

Η παρουσία τους ενισχύει αποφασιστικά τη συγκέντρωση.

Στο προαύλιο και στους γύρω δρόμους ακούγονται ολοένα και περισσότερα συνθήματα.

Το φοιτητικό αίτημα για ελεύθερες εκλογές αρχίζει να μετατρέπεται σε ανοιχτή πολιτική αμφισβήτηση της δικτατορίας.

Από τις συνελεύσεις στην απόφαση για κατάληψη

Το απόγευμα η κατάσταση έχει αποκτήσει νέα δυναμική.

Οι φοιτητές συζητούν αν πρέπει να αποχωρήσουν ή να παραμείνουν στο Πολυτεχνείο.

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και έντονες συζητήσεις.

Η κατάληψη δεν υπήρξε αποτέλεσμα ενός ενιαίου, προαποφασισμένου σχεδίου. Διαμορφώθηκε μέσα από τις ίδιες τις εξελίξεις της ημέρας.

Σύμφωνα με ιστορικά χρονικά, γύρω στις επτά το απόγευμα εκατοντάδες φοιτητές παραμένουν στο ίδρυμα.

Η απόφαση να συνεχιστεί η κινητοποίηση και τη νύχτα αποτελεί καθοριστική καμπή.

Οι πόρτες κλείνουν.

Η κατάληψη έχει αρχίσει.

Η πρώτη Συντονιστική Επιτροπή

Το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου συγκροτείται η πρώτη Συντονιστική Επιτροπή της κατάληψης, με εκπροσώπους των φοιτητών.

Η οργάνωση είναι απαραίτητη.

Πρέπει να εξασφαλιστούν η περιφρούρηση του χώρου, η επικοινωνία με τον κόσμο, η συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων και η διατύπωση των αιτημάτων.

Σύμφωνα με ένα από τα αναλυτικά χρονικά της εξέγερσης, περίπου στις εννέα το βράδυ βρίσκονται μέσα στο Πολυτεχνείο 1.500 φοιτητές.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί ιστορική εκτίμηση και όχι επίσημη απογραφή.

Έξω από το ίδρυμα συγκεντρώνονται πολίτες που εκφράζουν τη συμπαράστασή τους.

Η Πατησίων αποκτά σταδιακά τον χαρακτήρα ενός μεγάλου δημόσιου χώρου διαμαρτυρίας.

Η δικτατορία αντιμετωπίζει πλέον μια κινητοποίηση που δεν περιορίζεται στις αίθουσες διδασκαλίας.

Τα συνθήματα που έγιναν ιστορία

Ανάμεσα στα συνθήματα που κυριαρχούν είναι το «Κάτω η χούντα», το αίτημα για περισσότερα χρήματα στην παιδεία και, κυρίως, το ιστορικό «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία».

Οι τρεις αυτές λέξεις συνοψίζουν τις βασικές διεκδικήσεις μιας κοινωνίας που ζει χωρίς δημοκρατικά δικαιώματα.

Το ψωμί συμβολίζει την αξιοπρεπή διαβίωση.

Η παιδεία εκφράζει την απαίτηση για ελεύθερη γνώση και εκπαίδευση.

Η ελευθερία αποτελεί τον κεντρικό πολιτικό στόχο.

Σταδιακά προστίθεται με ιδιαίτερη ένταση και το αίτημα της εθνικής ανεξαρτησίας.

Τα συνθήματα αυτά θα ξεπεράσουν τα όρια του Πολυτεχνείου και θα γίνουν ιστορικά σύμβολα της Μεταπολίτευσης.

Η αστυνομία και η πρώτη αντίδραση του καθεστώτος

Οι αστυνομικές δυνάμεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Η συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο αποτελεί ανοιχτή πρόκληση για ένα καθεστώς που έχει στηρίξει την εξουσία του στον φόβο και στην καταστολή.

Ωστόσο, την πρώτη ημέρα δεν πραγματοποιείται η στρατιωτική επέμβαση που θα ακολουθήσει τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου.

Η κατάληψη συνεχίζεται.

Οι φοιτητές οργανώνουν τις επιτροπές τους και προετοιμάζονται να παραμείνουν στο ίδρυμα.

Στους γύρω δρόμους η παρουσία του κόσμου μεγαλώνει.

Η πρώτη νύχτα της εξέγερσης έχει αρχίσει.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός που θα ακουστεί σε όλη την Αθήνα

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες των φοιτητών θα είναι η δημιουργία του ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου.

Η οργανωμένη λειτουργία του αρχίζει το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου, με πομπό που κατασκευάστηκε στα εργαστήρια της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φωνές των εκπομπών θα είναι η Μαρία Δαμανάκη, ο Δημήτρης Παπαχρήστος, η Τώνια Μοροπούλου και ο Μίλτος Χαραλαμπίδης.

Το περίφημο κάλεσμα «Εδώ Πολυτεχνείο» θα συνδεθεί με μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Σε μια χώρα όπου η ενημέρωση ελέγχεται από τη δικτατορία, οι φοιτητές θα δημιουργήσουν τη δική τους ανεξάρτητη φωνή.

Από τη φοιτητική διαμαρτυρία στη λαϊκή εξέγερση

Το Πολυτεχνείο δεν θα παραμείνει μια υπόθεση αποκλειστικά των φοιτητών.

Τις επόμενες ημέρες θα προστεθούν μαθητές, εργαζόμενοι, οικοδόμοι, αγρότες και πολίτες διαφορετικών ηλικιών.

Η εξέγερση θα αποκτήσει ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά.

Η συμμετοχή του κόσμου θα ενισχύσει τη δυναμική της κατάληψης και θα αναγκάσει το καθεστώς να αντιμετωπίσει μια μαζική αντιδικτατορική κινητοποίηση.

Η πρώτη ημέρα, όμως, παραμένει καθοριστική.

Γιατί χωρίς την απόφαση των φοιτητών να παραμείνουν μέσα στο Πολυτεχνείο το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου, η ιστορία θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί διαφορετικά.

Οι 24 τεκμηριωμένοι νεκροί και η ιστορική αλήθεια

Η εξέγερση θα κατασταλεί βίαια τις επόμενες ημέρες, με αποκορύφωμα την εισβολή του άρματος μάχης στην κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου.

Η ιστορική έρευνα του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, έχει τεκμηριώσει 24 επώνυμες περιπτώσεις νεκρών κατά τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1973.

Οι θάνατοι συνδέονται με την καταστολή της εξέγερσης και τα γεγονότα στους δρόμους της Αθήνας.

Η έρευνα καταγράφει επίσης περιπτώσεις που χρειάζονται περαιτέρω τεκμηρίωση.

Η διάκριση ανάμεσα στους νεκρούς των γεγονότων και σε ισχυρισμούς για θανάτους μέσα στο ίδιο το κτίριο είναι ιστορικά απαραίτητη.

Η απουσία τεκμηριωμένων θανάτων από την εισβολή του άρματος μέσα στον χώρο του ιδρύματος δεν αναιρεί τους αποδεδειγμένους νεκρούς της καταστολής.

Η ιστορική μνήμη δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται τεκμήρια, ονόματα και αλήθεια.

Το Πολυτεχνείο και η πτώση της δικτατορίας

Η εξέγερση δεν ανέτρεψε αμέσως το στρατιωτικό καθεστώς.

Στις 25 Νοεμβρίου 1973, ο Δημήτριος Ιωαννίδης ανέτρεψε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και εγκαθίδρυσε μια ακόμη σκληρότερη μορφή δικτατορικής εξουσίας.

Η οριστική κατάρρευση της χούντας ήρθε τον Ιούλιο του 1974, μετά το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή.

Ωστόσο, το Πολυτεχνείο είχε ήδη καταφέρει κάτι ιστορικά καθοριστικό.

Είχε καταδείξει ότι η δικτατορία δεν διέθετε την κοινωνική συναίνεση που επιδίωκε να παρουσιάζει.

Είχε αναδείξει μια νέα γενιά που διεκδικούσε ανοιχτά τη δημοκρατία.

Και είχε δημιουργήσει ένα σύμβολο αντίστασης που θα παρέμενε ζωντανό στη συλλογική μνήμη.

53 χρόνια μετά: Η ιστορική παρακαταθήκη

Το 2026 συμπληρώνονται 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Οι γενιές έχουν αλλάξει.

Οι περισσότεροι σημερινοί φοιτητές γεννήθηκαν πολλές δεκαετίες μετά τη δικτατορία.

Ωστόσο, τα αιτήματα για δημοκρατία, ελεύθερη παιδεία, κοινωνική δικαιοσύνη και σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο δημόσιου διαλόγου.

Η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητη ούτε ανεπίστρεπτη κατάκτηση.

Χρειάζεται θεσμούς, ελευθερία του Τύπου, ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, πολιτική συμμετοχή και διαρκή υπεράσπιση των δικαιωμάτων.

Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου.

Η πρώτη νύχτα που άλλαξε την ιστορία

Το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου 1973, εκατοντάδες νέοι αποφάσισαν να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Έμειναν στο Πολυτεχνείο.

Οργάνωσαν επιτροπές, διατύπωσαν αιτήματα και ύψωσαν τη φωνή τους απέναντι στη δικτατορία.

Δεν γνώριζαν τι θα ακολουθούσε.

Δεν γνώριζαν ότι τρεις ημέρες αργότερα στρατιωτικές δυνάμεις θα εισέβαλλαν στο ίδρυμα.

Δεν γνώριζαν το μέγεθος της αιματοχυσίας που θα προκαλούσε η καταστολή.

Εκείνο που γνώριζαν ήταν ότι δεν ήθελαν να συνεχίσουν να ζουν χωρίς ελευθερία.

Και αυτή η απόφαση αποτέλεσε την αρχή μιας από τις σημαντικότερες εξεγέρσεις της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Το Πολυτεχνείο είχε αρχίσει.

Αύριο, στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος: 15 Νοεμβρίου 1973. Η κατάληψη μεγαλώνει, ο κόσμος κατακλύζει την Πατησίων και η φωνή του ελεύθερου ραδιοφωνικού σταθμού αρχίζει να ακούγεται στην Αθήνα.