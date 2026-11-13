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Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε πολλούς κεντρικούς δρόμους, με τις παρεμβάσεις να εντείνονται σημαντικά την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Λόγω των εκδηλώσεων και της καθιερωμένης πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία, αναμένονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ σε όλο το κέντρο της πρωτεύουσας.

Η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις με αυτοκίνητο στις περιοχές που επηρεάζονται, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ταλαιπωρία των πολιτών.

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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στην Αθήνα από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου έως και το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), τα μέτρα θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα επικρατούν στο κέντρο της πρωτεύουσας.

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Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις αναμένονται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Τότε οι περιορισμοί θα επεκταθούν σε μεγάλο αριθμό κεντρικών δρόμων, με απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, αλλά και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας.

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Από τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου θα ισχύσουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο και την περιοχή των Εξαρχείων.

Αναλυτικά, τα μέτρα αφορούν τις εξής οδούς:

Στουρνάρη: Από την πλατεία Εξαρχείων έως την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Από την πλατεία Εξαρχείων έως την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου. 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων): Από την οδό Κοδριγκτώνος έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη.

Από την οδό Κοδριγκτώνος έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη. Τοσίτσα και Πολυτεχνείου: Σε ολόκληρο το μήκος των πεζοδρόμων.

Σε ολόκληρο το μήκος των πεζοδρόμων. Μπουμπουλίνας: Από τη Στουρνάρη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Από τη Στουρνάρη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τζωρτζ και Μπόταση: Από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.

Από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου. Κάνιγγος: Από τη Στουρνάρη έως τη Χαλκοκονδύλη.

Από τη Στουρνάρη έως τη Χαλκοκονδύλη. Σολωμού: Από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Εξαρχείων.

Από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Εξαρχείων. Καποδιστρίου: Από την οδό Μπόταση έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Από την οδό Μπόταση έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου. Πλατεία Εξαρχείων: Σε όλη την έκτασή της.

Σε όλη την έκτασή της. Χαλκοκονδύλη: Από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Κάνιγγος.

Από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Κάνιγγος. Αβέρωφ: Από την Πατησίων έως τη Μάρνη.

Από την Πατησίων έως τη Μάρνη. Βερανζέρου: Από την Κάνιγγος έως τη Μάρνη.

Από την Κάνιγγος έως τη Μάρνη. Σπύρου Τρικούπη: Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την πλατεία Εξαρχείων.

Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την πλατεία Εξαρχείων. Σόλωνος: Από την Ιπποκράτους έως την Πατούσα.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Οι επιπλέον κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην Αθήνα

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα της επετείου και της καθιερωμένης πορείας για το Πολυτεχνείο, θα τεθούν σε ισχύ πρόσθετα κυκλοφοριακά μέτρα.

Ειδικότερα, από τις 06:00 το πρωί θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε επιπλέον οδικούς άξονες, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα ξεκινήσουν σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας. Οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Οι δρόμοι και οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι οι ακόλουθοι:

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Πανεπιστημίου: Σε όλο το μήκος της, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Σε όλο το μήκος της, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη. Πλατεία Ομονοίας: Σε όλη την έκτασή της.

Σε όλη την έκτασή της. Αιόλου: Από την Πανεπιστημίου έως τη Σταδίου.

Από την Πανεπιστημίου έως τη Σταδίου. Σταδίου: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη. Πλατεία Συντάγματος: Σε όλη την έκτασή της.

Σε όλη την έκτασή της. Βασιλέως Γεωργίου Α΄: Σε όλο το μήκος της.

Σε όλο το μήκος της. Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη. Ακαδημίας: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη. Γέλωνος: Από τη Δορυλαίου έως την Π. Κόκκαλη.

Από τη Δορυλαίου έως την Π. Κόκκαλη. Π. Κόκκαλη: Από τη Γέλωνος έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Από τη Γέλωνος έως τη Βασιλίσσης Σοφίας. Δορυλαίου: Από την Π. Κυριακού έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Από την Π. Κυριακού έως τη Βασιλίσσης Σοφίας. Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη. Φιλελλήνων: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη. Λεωφόρος Συγγρού: Από την Αθανασίου Διάκου έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

Από την Αθανασίου Διάκου έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας. Πειραιώς (Π. Τσαλδάρη): Από την Ιερά Οδό έως την πλατεία Ομονοίας.

Από την Ιερά Οδό έως την πλατεία Ομονοίας. Αθηνάς: Σε όλο το μήκος της.

Σε όλο το μήκος της. Ερμού: Από την Αθηνάς έως την Πειραιώς.

Από την Αθηνάς έως την Πειραιώς. Τσόχα: Σε όλο το μήκος της.

Σε όλο το μήκος της. Σούτσου: Από την πλατεία Μαβίλη έως την Τσόχα.

Από την πλατεία Μαβίλη έως την Τσόχα. Ζαχάρωφ: Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως τη Βασιλίσσης Σοφίας. Λεωφόρος Κηφισίας: Από την Κατεχάκη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Από την Κατεχάκη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Λεωφόρος Μεσογείων: Από την Κατεχάκη έως τη Φειδιππίδου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Από την Κατεχάκη έως τη Φειδιππίδου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Φειδιππίδου: Από τη Μεσογείων έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Από τη Μεσογείων έως τη Βασιλίσσης Σοφίας. Μιχαλακοπούλου: Από τη Φειδιππίδου έως τη Σπύρου Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Από τη Φειδιππίδου έως τη Σπύρου Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Αρδηττού: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Βασιλέως Αλεξάνδρου, Βεντήρη, Χατζηγιάννη Μέξη και Ηριδανού: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου. Παπαδιαμαντοπούλου: Από τη Μιχαλακοπούλου έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Από τη Μιχαλακοπούλου έως τη Βασιλίσσης Σοφίας. Αιγινήτου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Παπαδιαμαντοπούλου.

Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Παπαδιαμαντοπούλου. Λούρου, Λαμψάκου, Σεμιτέλου και Κερασούντος: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου. Καρτάλη, Λυκαονίας και Αγγέλου Πυρρή: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου.

Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου. Ξενίας: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Όπως διευκρινίζει η ΕΛ.ΑΣ., η εφαρμογή των κυκλοφοριακών μέτρων θα γίνεται σταδιακά, με γνώμονα την πορεία των εκδηλώσεων και τις συνθήκες που θα διαμορφώνονται στους δρόμους της Αθήνας.

Αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ λόγω Πολυτεχνείου

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου θα επιφέρουν τροποποιήσεις και στις αστικές συγκοινωνίες. Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν αλλαγές στα δρομολόγια και στις στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ).

Παράλληλα, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει καταρτίσει πρόσθετο σχέδιο μέτρων, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των οδηγών και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας.

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Η σύσταση της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς

Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις με το αυτοκίνητο στις περιοχές όπου θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί.

Ειδικότερα, από την Κυριακή 15 έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, συνιστάται να αποφεύγεται η διέλευση και η στάθμευση:

Στην περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο.

Κατά μήκος της διαδρομής που θα ακολουθήσει η πορεία.

Στην ευρύτερη περιοχή της αμερικανικής πρεσβείας.

Στο κέντρο της Αθήνας.

Στόχος των συστάσεων είναι να περιοριστούν η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ταλαιπωρία των πολιτών και τα προβλήματα στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

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