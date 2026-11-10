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Αυστηρότερα μέτρα για την οργάνωση και την ασφάλεια των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του φετινού τριήμερου εορτασμού της 53ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου αποφάσισε η Πρυτανεία του ΕΜΠ, προκαλώντας αντιδράσεις από φοιτητικές παρατάξεις και τους συνδιοργανωτές των εκδηλώσεων.

Βάσει της Πρυτανικής Πράξης που εκδόθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2026, οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν αποκλειστικά στους υπαίθριους χώρους του ιστορικού συγκροτήματος, σε προκαθορισμένη έκταση που θα παραχωρήσει το ίδρυμα. Αντίθετα, όλοι οι εσωτερικοί χώροι του Πολυτεχνείου θα παραμείνουν κλειστοί.

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Όπως επισημαίνει η Πρυτανεία, η απόφαση συνδέεται με περιστατικά φθορών και επεισοδίων που έχουν σημειωθεί κατά τους εορτασμούς προηγούμενων ετών, με τελευταία αναφορά στα γεγονότα της 15ης Νοεμβρίου 2025 στην Πανεπιστημιούπολη.

Πολυτεχνείο: Ενισχυμένα μέτρα φύλαξης

Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, ενισχυμένα μέτρα φύλαξης θα ισχύσουν στο συγκρότημα της Πατησίων από τις 10 έως τις 18 Νοεμβρίου. Παράλληλα, τα κτίρια θα παραμείνουν κλειστά από τις 13 έως και τις 17 Νοεμβρίου. Οι πύλες θα είναι κλειστές στις 13 και 14 Νοεμβρίου λόγω προπαρασκευαστικών εργασιών, ενώ η είσοδος στον χώρο θα πραγματοποιείται από τις πύλες της Πατησίων, της Στουρνάρη και της Τοσίτσα.

Το πρόγραμμα προβλέπει λειτουργία του ιδρύματος από τις 08:30 έως τις 18:00 στις 15 και 16 Νοεμβρίου, με την Πρυτανεία να διατηρεί τη δυνατότητα πρόωρης διακοπής των εκδηλώσεων εφόσον προκύψουν ζητήματα ασφαλείας. Την ημέρα της επετείου, στις 17 Νοεμβρίου, η πρόσβαση θα επιτρέπεται από τις 09:00 έως τις 13:00.

Τέλος, η Πρυτανική Πράξη έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες κρατικές και αστυνομικές αρχές, προκειμένου να συμβάλουν στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα σύγκλησης των διοικητικών οργάνων του ΕΜΠ μέσω τηλεδιάσκεψης.