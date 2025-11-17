Με ένα λουλούδι στο χέρι εκατοντάδες άνθρωποι επισκέπτονταν από το πρωί της Δευτέρας (17/11) το προαύλιο του Πολυτεχνείου, αποτίνοντας φόρο τιμής στους αγωιστέ της 17ης Νοεμβρίου.

Η Αθήνα έχει μετατραπεί σε φρούριο για τις εκδηλώσεις της 52ης επετείου που θα ολοκληρωθεί με την πορεία της Δευτέρας στην αμερικανική πρεσβεία. Επί ποδός βρίσκονται 5.000 αστυνομικοί, που θα συνεπικουρούνται από drones και ελικόπτερα.

Μικροί και μεγάλοι τιμούν κατά κύματα την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου και στο κέντρο της Αθήνας καταγράφονται συγκινητικές εικόνες.

Από τις πύλες του Πολυτεχνείου, που άνοιξαν στις 09:00 για να κλείσουν στις 13:00, πέρασαν πολίτες κάθε ηλικίας αφήνοντας στο μνημείο των θυμάτων της εξέγερσης κόκκινα γαρύφαλλα, μηνύματα αλλά και ζωγραφιές που κρατούσαν μικροί μαθητές.

Ισχυρό «παρών» έχουν δώσει από το πρωί πολλά σχολεία της Αθήνας, αλλά και των γύρω περιοχών και της περιφέρειας.