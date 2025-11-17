Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εκδηλώσεις για την επέτειο των 52 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

15.23: Από την παλιά Βουλή μέχρι το Πολυτεχνείο τα μπλοκ των διαδηλωτών





Οι πύλες άνοιξαν στις 9:00 το πρωί και έκλεισαν στις 13:00 για να ακολουθήσουν προσυγκεντρώσεις, η πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία που την κρατούν τα μέλη της ΠΑΣΠ και η μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει και σε 19 προσαγωγές και μία σύλληψη, στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων, βάσει ευρημάτων σε σακίδια.

Αμέσως μετά την έξοδο της σημαίας από τον χώρο του ιστορικού κτιρίου οι οργανώσεις των φοιτητών κι οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό τους και συνθήματα, κινήθηκαν από τα διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης τους στο κέντρο της Αθήνας. Από το συγκρότημα του Πολυτεχνείου ξεκίνησαν οι Σύλλογοι του ΕΜΠ, ενώ οι κομματικές νεολαίες άρχισαν να συγκεντρώνονται σε σημεία πέριξ των Χαυτείων και στην Ομόνοια.

Αστυνομικές δυνάμεις είναι ακροβολισμένες στις παρόδους και διασταυρώσεις των οδών κατά μήκος της διαδρομής, καιροφυλακτώντας για να αποτρέψουν τυχόν έκτροπα. Drones της Αστυνομίας ίπτανται διαρκώς, κατοπτεύοντας την ομαλή διεξαγωγή της πορείας. Πάνω από 5.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για να εξασφαλίσουν την τάξη στο κέντρο της Αθήνας.

Λόγω των εκδηλώσεων θα παραμείνουν σε εφαρμογή και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την Τρίτη (18/11), σε δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

