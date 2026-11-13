Τα μέλη των Συμβουλίων αναγνώρισαν την ιδιαίτερη ιστορική αξία τους ως συμβόλων της αντίστασης των φοιτητών και των πολιτών κατά της δικτατορίας (EUROKINISSI / Λυδία Σιώρη)

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Λίγες ημέρες πριν την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου, και σε κοινή συνεδρίασή τους τα μέλη των κεντρικών συμβουλίων του υπουργείου Πολιτισμού, ΚΑΣ και ΚΣΝΜ, κήρυξαν, με ομόφωνη γνωμοδότησή τους, ως νεότερα μνημεία την κεντρική πύλη και τμήμα της περίφραξης του ιστορικού κτηριακού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου επί της οδού Πατησίων.

Επιπλέον, ως νεότερα μνημεία κηρύσσονται, επίσης με ομόφωνη γνωμοδότηση, η αυθεντική σιδερένια πύλη του Πολυτεχνείου, που γκρέμισε το άρμα μάχης με εντολή της χούντας τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, η οποία βρίσκεται σήμερα στον προαύλιο χώρο του ιστορικού συγκροτήματος, καθώς και το εμβληματικό χάλκινο γλυπτό που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Μέμος Μακρής προς τιμήν του ιστορικού Νίκου Σβορώνου κι έγινε σύμβολο των αγώνων των φοιτητών.

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Τα μέλη των Συμβουλίων αναγνώρισαν την ιδιαίτερη ιστορική αξία τους ως συμβόλων της αντίστασης των φοιτητών και των πολιτών κατά της δικτατορίας, ο δε χαρακτηρισμός των παραπάνω ως μνημείων ενισχύει την προστασία του ιστορικού συγκροτήματος.

Πηγή ΑΠΕ – ΜΠΕ