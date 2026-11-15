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Ένα βίντεο – ντοκουμέντο ήλθε στο φως στο οποίο βλέπουμε για πρώτη φορά, το Νίκο Ξυλούρη τη Μαρία Φαραντούρη, και τον Αντώνη Καλογιάννη μαζί με εκατοντάδες άλλους, ανάμεσά τους και ο Μάνος Κατράκης να τραγουδούν στα σκαλιά του Πολυτεχνείου μαζί με τους φοιτητές κατά την πρώτη επέτειο της εξέγερσης στις 17 Νοεμβρίου 1974.

Το συγκλονιστικό κινηματογραφικό υλικό ανακαλύφθηκε σε μπομπίνες στο υπόγειο του κτιρίου Τοσίτσα και δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Στο 9λεπτο βίντεο καταγράφονται επίσης σκηνές από τον προαύλιο χώρο, η έκθεση που έγινε στο κτίριο Αβέρωφ, συνεντεύξεις με συγγενείς θυμάτων, η επίσκεψη του Σπύρου Μουστακλή καθώς και οι πορείες που διοργανώθηκαν.

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«Δώρο από την Ιστορία προς την Ιστορία για τη φετινή επέτειο», αναφέρει σε ανάρτηση της η Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ.