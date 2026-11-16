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Ενορκη Διοικητική Εξέτασηγια για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους ενώ ώρα καθήντος οι δύο πυροσβέστες –ηλικίας 23 και 44 ετών-που επιχειούσαν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, διέταξε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Για την εκδήλωση της φωτιάς έχουν γίνει τρεις συλλήψεις, της 34χρονης μητέρας της οικογένειας που διέμενε εκεί -στην οποία ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό με αποτέλεσμα τον θάνατο-και των δύο ανήλικων κοριτσιών της, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον πατέρα. Και οι τρεις έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.

Οι πυροσβεστικές Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου τους. Το πρώτο είναι να γλίστρησαν στη σκάλα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να υποστούν ασφυξία από τους τοξικούς καπνούς. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού, τοξικού νέφους που είχε δημιουργηθεί από την καύση των σκουπιδιών.

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Φωτογραφίες ντοκουμέντα από από το εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτηρίου έφερε στο μεταξύ το φως η ΕΡΤ. Αποτυπώνουν τον χώρο στον οποίο είχε βρει καταφύγιο οικογένεια, στο υπόγειο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου και διακρίνονται ένας καναπές και μια ξυλόσομπα, η οποία, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι συλληφθέντες, χρησιμοποιούνταν για να ζεσταθούν.

Σημειώνεται πως κατά πληροφορίες στους ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος η 34χρονη γυναίκα είπε πως ήταν εκείνη που είπε στη μία της κόρη να μεταφέρει τις στάχτες στο υπόγειο, όπου υπήρχαν και απορρίμματα της οικογένειας. Οπως ισχυρίστηκε, η συγκεκριμένη πρακτική ακολουθούνταν καθημερινά, ενώ πρόσθεσε ότι το ίδιο έκαναν και άλλοι κάτοικοι της γειτονιάς.

Όπως φαίνεται, οι στάχτες και τα υπολείμματα καύσης διατήρησαν υψηλή θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στον χώρο όπου υπήρχαν συσσωρευμένα σκουπίδια.