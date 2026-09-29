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Διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το επεισόδιο που συνέβη την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, ενώ, παράλληλα αποφασίστηκε και η μετακίνηση της εν λόγω Διευθύντριας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Διονύση Αναστασόπουλου, αναπληρωτή διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, εκτός από την ΕΔΕ, για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί και οι εισαγγελικές αρχές.

«Έχει δοθεί ήδη οδηγία για Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές Αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε», τόνισε ο κ. Αναστασόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ.

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Τι ακριβώς συνέβη

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, στο οποίο καταγράφεται η διευθύντρια του σχολείου να απευθύνεται σε έντονο ύφος σε μικρά παιδιά, ενώ στη συνέχεια αντιπαρατίθεται και με περαστικούς που αντέδρασαν σε όσα συνέβαιναν.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, έξω από το νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με το βίντεο, η διευθύντρια εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένη και κατηγορεί τα παιδιά για ζημιές που, όπως υποστηρίζει, προκλήθηκαν στον χώρο του σχολείου.

Σε κάποια στιγμή ακούγεται να λέει προς τα παιδιά: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!», ενώ στη συνέχεια φέρεται να χρησιμοποιεί τη φράση «τα κάνατε σκ@τά, ντροπή!».

Καταγγελίες για επίθεση εναντίον της Διευθύντριας

Στη σύλληψη μιας μητέρας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στα Άνω Λιόσια, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου, η οποία είχε καταγραφεί σε βίντεο να φωνάζει σε παιδιά και να χρησιμοποιεί έντονες εκφράσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση της εκπαιδευτικού αφορά απειλή και εξύβριση, ενώ μήνυση έχει υποβληθεί και σε βάρος του συζύγου της συλληφθείσας, με την κατηγορία της σωματικής βλάβης. Ο άνδρας αναζητείται από τις Αρχές.