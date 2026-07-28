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Η περιπέτεια του 85χρονου στα Άνω Λιόσια είχε ευτυχώς αίσιο τέλος, παρά την αναστάτωση που προκάλεσε χθες (27/7) στην Πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε στο γκαράζ της κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ανέφεραν συγγενικά του πρόσωπα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης της μονοκατοικίας όπου κατοικεί, όταν εντόπισε ένα μπιτόνι και άναψε έναν αναπτήρα για να διαπιστώσει τι περιείχε. Μέσα στο δοχείο, όμως, υπήρχε εύφλεκτο υγρό, γεγονός που προκάλεσε άμεσα ανάφλεξη.

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«Είχα ένα δοχείο και ήθελα να δω εάν ήταν βενζίνα ή νερό. Έβγαλα τον αναπτήρα και πήρε φωτιά», υποστήριξε ο 85χρονος, ενώ η νύφη του περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν λέγοντας: «Με το λάστιχο και το νερό τον έβγαλα, δόξα τω Θεώ όλα καλά».

Στο νοσοκομείο «Θριάσιο» διακομίστηκαν τόσο ο 85χρονος όσο και μια 63χρονη γυναίκα για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας και των δύο είναι καλή και δεν προκαλεί ανησυχία.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν στο σημείο με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.