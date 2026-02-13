Τα οικονομικά προβλήματα δύο ανήλικων Ρομά φέρεται να εκμεταλλεύτηκε ένας 44χρονος στα Άνω Λιόσια, ο οποίος με χαμηλά οικονομικά ανταλλάγματα κανόνιζε να πηγαίνουν στο σπίτι του και να προχωρά σε γενετήσιες πράξεις μαζί τους.

Κατηγορείται, επίσης, ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και προμήθευε αντίστοιχες ουσίες σε παρευρισκόμενους στην οικία του κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, στοιχείο που επιτείνει τον κίνδυνο για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των θυμάτων.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις σύριγγες που περιείχαν ναρκωτική ουσία, καθώς και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μάλιστα, ο 35χρονος πατέρας του ενός θύματος ήταν εκείνος που κανόνιζε τα ραντεβού με τον κατηγορούμενο και λάμβανε και την αμοιβή. Για κάθε ραντεβού φέρεται να έπαιρνε 10 ή 20 ευρώ και κάποιες φορές ακόμα και καυσόξυλα για το σπίτι.

Ο 35χρονος ήδη είναι έγκλειστος φυλακών για άλλα αδικήματα.