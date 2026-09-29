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Παράλληλα, υποβλήθηκε μήνυση για σωματική βλάβη σε βάρος του συζύγου της συλληφθείσας, ενώ η εκπαιδευτικός δέχθηκε καταγγελθείσα σωματική επίθεση από γονείς.

Η διευθύντρια της σχολικής μονάδας μετακινήθηκε σε άλλο σχολείο, ενώ η Διεύθυνση Εκπαίδευσης παρέχει στην εκπαιδευτικό πλήρη νομική και διοικητική υποστήριξη.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διατάραξη της λειτουργίας της σχολικής υπηρεσίας.

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Στη σύλληψη μιας μητέρας προχώρησε η ΕΛΑΣ, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια, η οποία είχε καταγραφεί σε βίντεο να φωνάζει στα μικρά παιδιά και να χρησιμοποιεί ανοίκειες εκφράσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση που οδήγησε στη σύλληψη της μητέρας αφορούσε τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης. Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει υποβληθεί μήνυση και σε βάρος ενός πατέρα, συζύγου της συλληφθείσας, για σωματική βλάβη.

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Υπενθυμίζεται ότι από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής είχε γίνει καταγγελία για σωματική επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διευθύντρια έχει πλέον μετακινηθεί από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων.

«Σας έφαγα, ντροπή σας!»

Η υπόθεση έγινε γνωστή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει όσα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου στο νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων.

Στο βίντεο η εκπαιδευτικός ακούγεται να απευθύνεται στα παιδιά σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, κατηγορώντας τα για ζημιά που, όπως υποστηρίζει, είχε προκληθεί στον χώρο του σχολείου. Μεταξύ άλλων, ακούγεται να λέει: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!». Στη συνέχεια, συνεχίζοντας να φωνάζει προς τα παιδιά, λέει: «Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!».

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, περαστικοί που αντιλήφθηκαν τις φωνές και επιχείρησαν να παρέμβουν απευθυνόμενοι στην εκπαιδευτικό, προκάλεσαν την αντίδρασή της.

Σε έναν από τους ενήλικες η διευθύντρια φέρεται να είπε: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα». Σε άλλο σημείο του βίντεο, απευθυνόμενη σε άλλον περαστικό, ο οποίος τη ρώτησε «γιατί φωνάζετε πάνω τους;», απάντησε: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου». Μάλιστα, η ίδια φέρεται να συνέχισε λέγοντας: «Φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο, η διευθύντρια εμφανίζεται να κινείται στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου, ενώ σε άλλο σημείο ακούγεται να λέει: «Σιγά που θα απολογηθώ κιόλας». Στη συνέχεια απευθύνεται εκ νέου στα παιδιά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα».

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Η καταγγελία για τη σωματική επίθεση

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, έχει καταγγείλει σωματική επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού και έχει δηλώσει ότι η εκπαιδευτική διοίκηση βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου.

Σε δήλωσή του καταδίκασε «απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του».

Όπως σημείωσε, «κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου».

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Ο κ. Αναστασόπουλος υπογράμμισε ακόμη ότι η διοίκηση επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και ότι από την πρώτη στιγμή παρέχει στην εκπαιδευτικό πλήρη ηθική, διοικητική και νομική υποστήριξη.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ως διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη. Υπενθυμίζεται προς πάσα κατεύθυνση, ότι η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας):»

Στη συνέχεια επικαλείται τη σχετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία: «Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή».

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Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη δήλωση, «εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή». Ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής κατέληξε επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί, με στόχο την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον ή στους υπαίτιους.

Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να παρασχεθεί ψυχολογική στήριξη στη σχολική κοινότητα. «Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος ασφάλειας, παιδείας, δημοκρατίας και πολιτισμού», υπογράμμισε, εκφράζοντας παράλληλα «τις θερμότερες ευχές μας στην τραυματία εκπαιδευτικό για ταχεία ανάρρωση».

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