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Μετά το περιστατικό, η εκπαιδευτικός δέχθηκε σωματική επίθεση από παρευρισκόμενους και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Οι αρμόδιες αρχές διέταξαν Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς της διευθύντριας κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων της.

Η διοίκηση αποφάσισε την άμεση μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο νηπιαγωγείο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από πλευράς των γονέων των μαθητών.

Η διεύθυνση εκπαίδευσης καταδίκασε τη βίαιη επίθεση εις βάρος της εκπαιδευτικού και ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την απόδοση ποινικών ευθυνών στους υπαίτιους.

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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το περιστατικό σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια, όπου βίντεο καταγράφει τη διευθύντρια να φωνάζει και να απειλεί παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει στη διενέργεια ΕΔΕ, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η διευθύντρια πρόκειται να μετακινηθεί άμεσα σε άλλο νηπιαγωγείο. Λίγο μετά το περιστατικό, μάλιστα, δέχθηκε επίθεση και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό έγινε γνωστό τη Δευτέρα (28.09.2026), όταν συγγενής ενός από τα παιδιά δημοσίευσε στα social media βίντεο από το προαύλιο του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων. Στο βίντεο φαίνεται η διευθύντρια να απευθύνεται με έντονο τρόπο στα παιδιά, τα οποία παρακολουθούν εμφανώς αναστατωμένα το ξέσπασμά της.

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Μεταξύ άλλων, η διευθύντρια ακούγεται να λέει στα παιδιά: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια! Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή! Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!».

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στο σχολείο. Περαστικοί φέρονται να ζήτησαν από τη διευθύντρια εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε στα μικρά παιδιά.

Εκείνη, σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο βίντεο, απάντησε σε έντονο ύφος: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα;».

Στη συνέχεια φέρεται να πρόσθεσε: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά; Φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα!».

Επίθεση στη διευθύντρια

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε στο περιστατικό που καταγράφηκε στο προαύλιο. Λίγο αργότερα, η διευθύντρια φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρίσκονταν στον χώρο του σχολείου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση διερευνώνται. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μεταξύ των ατόμων που της επιτέθηκαν φέρονται να βρίσκονταν γονείς ή συγγενείς παιδιών που είχαν δει ή πληροφορηθεί όσα είχαν προηγηθεί.

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Η διευθύντρια χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

ΕΔΕ και μετακίνηση σε άλλο νηπιαγωγείο

Σε διοικητικό επίπεδο, σε βάρος της διευθύντριας έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν όσα καταγράφηκαν στο περιστατικό.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, αποφασίστηκε η άμεση μετακίνησή της σε άλλο νηπιαγωγείο. Η απόφαση αφορά μετακίνηση και όχι απόλυση.

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Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις, καθώς γονείς εκφράζουν προβληματισμό σχετικά με την παρουσία της σε σχολικό περιβάλλον και την επαφή της με μικρά παιδιά, ενώ η διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας»

Ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος μίλησε για την επίθεση στη διευθύντρια, καταδικάζοντας το περιστατικό και γνωστοποιώντας πως έχουν κινηθεί ήδη όλες οι διαδικασίες για την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους.

Αναλυτικά:

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«Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου.

Ως Διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη Ηθική, Διοικητική και Νομική κάλυψη» συμπληρώνει και υπενθυμίζει «προς πάσα κατεύθυνση, ότι η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον» καθώς «σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας):

Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

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Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

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Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος Ασφάλειας, Παιδείας, Δημοκρατίας και Πολιτισμού. Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας στην τραυματία εκπαιδευτικό για ταχεία ανάρρωση», καταλήγει.