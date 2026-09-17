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Τα νήπια βρέθηκαν σε κατάσταση έντονου στρες από τον οδηγό του λεωφορείου όταν εκείνος μετέβη στο σταθμευμένο όχημα για το μεσημεριανό δρομολόγιο.

Οι γονείς κατήγγειλαν το περιστατικό, επισημαίνοντας την παράλειψη ελέγχου των θέσεων από τη συνοδό κατά την αποβίβαση των μαθητών στο σχολείο.

Η διοίκηση του ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου επιβεβαίωσε το συμβάν και προχώρησε στην άμεση απόλυση της συνοδού, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη για την ανησυχητική αυτή εξέλιξη.

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Σοκάρει η είδηση ότι δύο παιδιά, 4 και 5 ετών, εγκαταλείφθηκαν μέσα σε σχολικό λεωφορείο στα Χανιά για πέντε ώρες, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη συνοδό και τον οδηγό.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το μεσημέρι της Τετάρτης δυο παιδιά που φοιτούν στο προνήπιο σε νηπιαγωγείο των Χανίων, εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, το οποίο είχε παραμείνει σταθμευμένο από το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιήσει αργότερα το μεσημβρινό δρομολόγιο επιστροφής.

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«Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμμένα»

Όλα ξεκίνησαν όταν μια μαμά πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς θα ξεκινούσε πρώτη μέρα ολοήμερο. Ωστόσο όπως υποστηρίζουν, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Έκτοτε άρχισε η αναζήτησή του, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στον χώρο που το είχε σταθμεύσει λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα, αλλά δυο παιδιά σε τραγική κατάσταση.

«Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμμένα, σε τραγική κατάσταση» αναφέρει γονέας μαθητή που φοιτά στο σχολείο της περιοχής. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρά τέταρτο το πρωί μαζί με συνοδό, οι οποίοι φέρονται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Όπως υποστήριξαν γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, με τα δυο νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις να μένουν κλειδωμένα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

«Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν την συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;», αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας στο zarpanews.gr και συμπληρώνει: «τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα».

«Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;» διερωτήθηκε μια ακόμη γονέας.

Σε επικοινωνία του zarpanews.gr, με τον πρόεδρο των ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου Γιάννη Καψανάκη, επιβεβαιώθηκε το γεγονός: «Ενημερωθήκαμε για το συμβάν και ισχύει. Όντως έγινε. Η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της, απολύθηκε και από αύριο θα είναι άλλη κυρία στη θέση της. Είπε πως τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε. Λυπούμαστε πραγματικά για το συμβάν και ζητάμε συγγνώμη».