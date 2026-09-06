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Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 203 στο Παγκράτι, όταν δύο νεαροί άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με το βίντεο από το περιστατικό, το λεωφορείο ήταν γεμάτο επιβάτες όταν αρχικά ακούστηκαν φωνές. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η ένταση κλιμακώθηκε και οι δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια.

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Στο βίντεο φαίνεται ένας από τους δύο, ο οποίος φορά κίτρινη μπλούζα, να χτυπά επανειλημμένα τον άλλο στην πλάτη και στο κεφάλι. Στη συνέχεια, οι δύο νεαροί συνεχίζουν να συμπλέκονται μέσα στο λεωφορείο.

«Οι περισσότεροι επιβάτες παρακολουθούν χωρίς να παρεμβαίνουν, ενώ ένας άνδρας επιχειρεί να τους χωρίσει και να σταματήσει τη συμπλοκή.»



Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν το επεισόδιο, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

Το περιστατικό καταγράφηκε μέσα σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιό του στο Παγκράτι, προκαλώντας προβληματισμό για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.