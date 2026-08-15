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Οι εργαζόμενοι του καταστήματος επιχείρησαν ανεπιτυχώς να σταματήσουν τη συμπλοκή, ενώ οι υπόλοιποι πελάτες παρακολουθούσαν το περιστατικό από τα τραπέζια τους.

Το βίντεο της επίθεσης κατέγραψε τις γυναίκες να παλεύουν στο πάτωμα της τραπεζαρίας, προκαλώντας αναστάτωση στον χώρο της εστίασης.

Τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες πληροφορίες για την ταυτότητα των εμπλεκόμενων προσώπων.

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις ή αν το εστιατόριο επέβαλε κυρώσεις στις δύο γυναίκες.

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Για φιλέτο πήγαν, αλλά τελικά βρέθηκαν μπροστά σε έναν πραγματικό… αγώνα κατς οι πελάτες ενός από τα ακριβά εστιατόρια του Μπέβερλι Χιλς. Στο Steak 48, δύο καλοντυμένες γυναίκες αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους μέσα στην κατάμεστη αίθουσα του εστιατορίου, ανταλλάσσοντας γροθιές και κλωτσιές, τραβώντας η μία τα μαλλιά της άλλης και καταλήγοντας να παλεύουν στο πάτωμα.

Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι και πελάτες παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι τη σκηνή, ενώ ορισμένοι από τους θαμώνες έδειχναν μάλλον να απολαμβάνουν το απρόσμενο θέαμα. Οι πελάτες του Steak 48 είχαν επισκεφθεί το πολυτελές steakhouse του Μπέβερλι Χιλς για ένα ήρεμο δείπνο. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκαν να παρακολουθούν ένα θέαμα που δύσκολα θα μπορούσαν να έχουν φανταστεί.

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Σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, οι δύο γυναίκες, οι οποίες ήταν ντυμένες για βραδινή έξοδο, εμφανίζονται να έχουν μετατρέψει την τραπεζαρία σε αυτοσχέδιο ρινγκ. Ενώ στα τραπέζια συνέχιζαν να ακούγονται τα πιρούνια και η ήρεμη μουσική του εστιατορίου εξακολουθούσε να παίζει, οι δύο γυναίκες πιάστηκαν από τα μαλλιά και άρχισαν να συμπλέκονται, με εργαζομένους να προσπαθούν χωρίς επιτυχία να τις χωρίσουν.

Οι υπόλοιποι θαμώνες σύντομα φάνηκε να αντιλαμβάνονται ότι το δείπνο τους θα συνοδευόταν από ένα… δωρεάν live show. «Θεέ μου, το λατρεύω αυτό», ακούγεται να λέει μία από τις γυναίκες που παρακολουθούσε το περιστατικό.

🥩👀 The Beverly Hills bourgeoisie got dinner and a free show when a fight broke out at one of their ritzy restaurants … and it's all on video. pic.twitter.com/lGmUtnyOwe — TMZ (@TMZ) August 14, 2026

Γροθιές, κλωτσιές και μάχη στο πάτωμα

Οι δύο πρωταγωνίστριες κυλίστηκαν στο πάτωμα της τραπεζαρίας, αντάλλαξαν γροθιές και κλωτσιές και συνέχισαν να επιτίθενται η μία στην άλλη και λεκτικά, μετατρέποντας το σκηνικό σε κάτι που έμοιαζε περισσότερο με ερασιτεχνικό αγώνα πάλης παρά με μια βραδινή έξοδο σε ένα από τα ακριβά εστιατόρια της περιοχής.

«Δεν περίμενα κάτι τέτοιο όταν ήρθα εδώ», ακούγεται να σχολιάζει ένας ακόμη πελάτης, εμφανώς διασκεδασμένος από όσα εκτυλίσσονταν μπροστά του. Κάποια στιγμή, μία γυναίκα που φαίνεται να είναι εργαζόμενη του εστιατορίου επιχείρησε να σταματήσει τη συμπλοκή. Απευθυνόμενη σε μία από τις δύο γυναίκες, η οποία είχε τραυματιστεί και αιμορραγούσε στο κεφάλι, της ζήτησε να «βγει έξω τώρα».

Η παρέμβαση, ωστόσο, δεν στάθηκε αρκετή για να εκτονωθεί η κατάσταση. Μία από τις δύο γυναίκες χτύπησε το χέρι της εργαζομένης, η οποία προσπαθούσε να την οδηγήσει προς την έξοδο, προκαλώντας ένα ομαδικό «ωωω!» από τους θαμώνες. Αμέσως μετά την έσπρωξε και φάνηκε έτοιμη να ανοίξει ένα… νέο μέτωπο μέσα στο εστιατόριο.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την ένταση ανάμεσα στις δύο γυναίκες, ενώ άγνωστο παραμένει και το πότε ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό.

Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί εάν οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν ή εάν η διοίκηση του Steak 48 αποφάσισε να τις αποκλείσει από το εστιατόριο και να τις συμπεριλάβει στη λίστα των προσώπων που δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτα στον χώρο. Το Steak 48, πάντως, παρουσιάζει το εστιατόριό του ως ένα «fine dining steakhouse», όπου η χειροποίητη κουζίνα, η υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και η αναβαθμισμένη ατμόσφαιρα συνδυάζονται, σύμφωνα με την περιγραφή του, για μια αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία.

Με πληροφορίες από TMZ

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