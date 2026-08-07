Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει τις στιγμές πριν και κατά τη διάρκεια της φονικής συμπλοκής στα Άδανα προβλήθηκε στο δικαστήριο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη για τη δολοφονία του πρώην αστυνομικού Εργκίν Καρακαγιά.

Η υπόθεση εκδικάζεται στο Ποινικό Δικαστήριο, με 9 κατηγορούμενους να βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη για την αιματηρή υπόθεση.

Advertisement

Advertisement

Adana’da restoran işletmecisi 40 yaşındaki eski polis Ergün Karakaya'nın öldürüldüğü kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı.



•Karakaya, alacaklı olduğu Fırat Bozkır’ın (30) borcuna karşılık verdiği dükkanın ipotekli olduğunu öğrendi.



•Kuzeni ve kardeşiyle Bozkır’a ait “Sıfır… pic.twitter.com/nBoLEjOvZ5 — Gusholder Haber Bülteni (@gusholderhaber) August 6, 2026

Η οικονομική διαφορά που οδήγησε στη σύγκρουση

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Απριλίου σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων με την επωνυμία «Sıfır Bir Rent A Car», στην περιοχή Σεϊχάν των Αδάνων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Εργκίν Καρακαγιά, πρώην αστυνομικός και ιδιοκτήτης εστιατορίου, είχε οικονομικές απαιτήσεις από τον Φιράτ Μποζκίρ. Για την εξόφληση του χρέους είχε λάβει ως αντάλλαγμα την επιχείρηση, ωστόσο στη συνέχεια πληροφορήθηκε ότι αυτή ήταν ήδη υποθηκευμένη.

Θέλοντας να ζητήσει εξηγήσεις, μετέβη στα γραφεία της εταιρείας μαζί με τον αδελφό και έναν εξάδελφό του.

Από τον καβγά στους πυροβολισμούς

Η συνάντηση εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Αρχικά σημειώθηκε άγριος καβγάς με συμπλοκή μεταξύ των εμπλεκομένων και στη συνέχεια βγήκαν όπλα.

Οι πυροβολισμοί που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πρώην αστυνομικού.

Το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο παρουσιάστηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση της δίκης, αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο στην εξέταση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική σύρραξη. Οι εννέα κατηγορούμενοι παραμένουν προφυλακισμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.